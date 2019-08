Tristan Thompson neemt ex Khloé Kardashian in bescherming SD

08u47 1 Celebrities Tristan Thompson (28) heeft zich op Twitter flink verweerd tegen verschillende geruchten die de ronde doen. Daarmee neemt hij ook zijn ex, Khloé Kardashian (35), in bescherming, die ook flink op de hak genomen werd.

Al een tijdje doen er geruchten de ronde dat Tristan en Khloé een relatie begonnen toen de basketbalspeler nog samen was met zijn zwangere ex, Jordan Craig (28). Tristan heeft dat altijd ontkend, net als Khloé, maar Jordan lijkt hun versie van de feiten niet te geloven. Ze diende een tijdje geleden documenten in bij de rechtbank waarin ze haar ex beschuldigde van ontrouw terwijl ze zwanger was van hun zoon. Daardoor verhuisde ze in de zomer van 2016 terug naar haar ouders, waar ze samen met de rest van de wereld alles kon lezen over zijn ontluikende romance met een nieuwe vrouw. “Hun relatie ging viraal en alles ging bergaf”, staat te lezen in de documenten. “Elke dag werden verschillende artikels gepubliceerd die de draak staken met mijn onfortuinlijke realiteit en mijn zwangerschap werd een van de populairste onderwerpen in de roddelrubrieken, dankzij de vrouw waarmee Tristan nu publiekelijk een relatie had tijdens mijn zwangerschap.” Hoewel ze nergens Khloé’s naam noemt, klopt de tijdlijn wel: Khloé en Tristan werden voor het eerst samen gezien in augustus 2016.

Sinds die documenten uitlekten, krijgen zowel Tristan als Khloé heel wat commentaar. De basketballer reageert nu voor het eerst op de geruchten. “Toen ik Khloé ontmoette, was ik SINGLE!”, schrijft hij op Twitter. “Deze negatieve commentaren die constant op haar worden afgevuurd, zijn onnodig. Ze verdient al die reacties op mijn fouten niet. Zowel Khloé als Jordan zijn geweldige moeders voor mijn kinderen.”

Tristan reageerde trouwens ook nog op de geruchten dat hij samen met Jordan op vakantie zou zijn. “Ik heb de laatste maanden volop getraind voor het aankomende NBA-seizoen en ervoor gezorgd dat ik in de best mogelijke vorm ben. Ik heb de hele zomer nog geen enkele vakantie gehad en de geruchten die de ronde doen zijn 100 % vals.”