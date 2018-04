Tristan Thompson heeft spijt dat hij Khloé bedroog: "Hij doet er alles aan opdat ze niet vertrekt" MVO

13 april 2018

06u22 0 Celebrities Amerika is nog altijd in de ban van de soap rondom Khloé Kardashian en Tristan Thompson. Hij zou haar in de laatste dagen voor de geboorte van hun dochtertje bedrogen hebben met een bardame uit een stripclub in New York. Inmiddels is Khloé bevallen van een gezond kind en zet Tristan volgens US Weekly 'alles op alles op om haar terug te winnen en bij hem in Cleveland te houden'.

Volgens eerdere berichten wil de Kardashian-telg zo snel mogelijk terug naar haar familie in Los Angeles, zodra de artsen verklaren dat zij en haar baby mogen reizen. Tristan zou er alles voor over hebben om dit te voorkomen. "Hij heeft enorm veel spijt van dat wat er is voorgevallen en wil zijn liefje niet nog meer pijn doen. Door de geboorte van zijn dochter gieren de emoties ook door zijn lijf heen en ziet hij nu heel duidelijk wat hij wil: Khloé en hun dochter. Natuurlijk zal hij haar niet onder druk zetten om in Cleveland te blijven, maar dat hoopt hij uiteraard wel", aldus een bron.

Thompson zette de bloemetjes buiten in New York, terwijl zijn vriendin hoogzwanger thuis zat. Zo zou hij met de betreffende dame, Lani Blair, gezoend hebben en zich terug getrokken hebben in zijn hotel. Foto's en video's van de twee gingen razendsnel viral. Khloé zou woedend zijn geweest toen ze hoorde wat er gebeurd was, maar moest zich al snel focussen op de geboorte van haar kind. Haar zussen Kim en Kourtney en moeder Kris vlogen naar Cleveland om haar bij te staan tijdens de bevalling, waar ook Tristan bij aanwezig was.

De naam van het kindje is nog niet bekend gemaakt.