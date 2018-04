Tristan Thompson doorbreekt mediastilte na Khloé Kardashian-schandaal MVO

30 april 2018

06u32

Bron: ANP 0 Celebrities Hij kreeg de hele wereld over zich heen toen bekend werd dat hij de moeder van zijn pasgeboren dochtertje, Khloé Kardashian, bedrogen had toen zij hoogzwanger was. Tristan Thompson hulde zich in stilzwijgen. De NBA-basketballer heeft nu voor het eerst sinds het schandaal van zich laten horen.

Tristan postte een foto op Instagram van de wedstrijd die hij met zijn team Cleveland Cavaliers tegen de Indiana Pacers speelde en tevens met mooie cijfers won. "Wat een atmosfeer! Geweldige overwinning, op naar de volgende!"

Over het al dan niet vreemdgaan of een status-update van dochtertje True zweeg Tristan in alle toonaarden, wat niet in goede aarde viel bij zijn volgers. "Ja, leuk dat jij en je team gewonnen hebben, maar misschien moet je je eens uitspreken over dat wat er met Khloé gebeurd is?", schreef iemand. Een ander was nog meer 'to the point' en reageerde: "Hop naar de volgende, is dat wat je tegen Khloé zei?"

Afgelopen week was Tristans 'schoonzus' Kim Kardashian te gast bij Ellen DeGeneres, waar zij zich voor het eerst reageerde op de hele siuatie. "Ik heb er eigenlijk geen andere woorden voor, dan te zeggen dat allemaal behoorlijk 'fucked up' is", aldus Kim.

WHAT AN ATMOSPHERE IN THE Q!! GREAT WIN #OnToTheNextOne Een foto die is geplaatst door null (@realtristan13) op 30 apr 2018 om 00:19 CEST