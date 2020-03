Trijntje Oosterhuis door het stof na pijnlijke opmerking over transgenders Suzanne Borgdorff

19 maart 2020

11u47

Bron: AD 0 Showbizz Trijntje Oosterhuis (47) heeft het boetekleed aangetrokken nadat ze op de radio een misplaatste opmerking heeft gemaakt over transgenders. De uitspraak schoot onder meer bij YouTube-sensatie Nikkie Tutorials (26), die in januari bekendmaakte dat ze transgender is, in het verkeerde keelgat. Trijntje heeft inmiddels haar excuses aangeboden.

Oosterhuis was vorige week te gast bij 3FM-dj Frank van der Lende om met hem haar monsterhit ‘Wereld Zonder Jou’ te zingen. In die context liet de zangeres weten dat het nummer ‘in alle toonsoorten’ is gedaan. “Barry Paf deed het zo laag dat ik als een transgender klonk”, riep ze uit.

Dat fragment kwam bij Nikkie Tutorials (echte naam Nikkie de Jager) terecht. ‘Eén van Nederlands’ grootste zangers: ‘Ik klonk als een transgender’. Ben je helemaal gek geworden? Je bent onderdeel van het probleem door dit te stigmatiseren’, schreef ze haar 13,9 miljoen volgers op Instagram. Trijntje laat nu weten dat Nikkie gelijk heeft. “Dit was heel stom van me. Het spijt me heel erg allemaal!”

Daarmee is wat Nikkie betreft de kous af. “We maken allemaal fouten. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat grapjes als deze erg pijnlijk kunnen overkomen.”

Hormoonbehandelingen

Nikkie onthulde op 12 januari plotseling in een YouTube-video dat ze als jongen geboren is. De wereldberoemde vlogster, die in 2008 begon met het delen van make-up tutorials, vond het tijd om open kaart te spelen met de buitenwereld. Niet alleen omdat ze zich eindelijk vrij genoeg voelde om het haar fans te vertellen, maar ook omdat ze gechanteerd werd. Op haar 14de kreeg Nikkie hormoonbehandelingen om meer vrouwelijke vormen te krijgen. Op 19-jarige leeftijd volgde een geslachtsoperatie. Daarover zei ze: “Ik ging in transitie tijdens YouTube en veranderde in mezelf terwijl jullie mij al volgden.”