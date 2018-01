Triest nieuws van Timo Descamps: "We zijn ons Moeke plots verloren" MVO

19 januari 2018

10u31 0 Celebrities Acteur Timo Descamps heeft triest nieuws. Hij verloor op donderdag 19 januari zijn oma, zo laat hij weten via Instagram.

"Gisteren zijn we mijn oma verloren," schrijft hij bij een foto. "Het was erg plotseling. Ook al ben ik verlamd door rouw, toch kan ik het niet helpen om te glimlachen wanneer ik aan haar denk. Ze was één van de belangrijkste vrouwen in mijn leven en ze zorgde er altijd voor dat iedereen in haar omgeving zich goed voelde. Ik ben erg dankbaar dat ze mij de man heeft gemaakt die ik vandaag ben en ik zal de belangrijke dingen die ze me heeft geleerd altijd koesteren." Na een bericht in het Engels gaat hij in het Nederlands verder, en richt hij zich tot zijn grootmoeder. "Moeke ik zie u graag en ik zal voor altijd een stukske van u met mij meedragen."

