Travis Scott wil snel trouwen met Kylie Jenner

21 december 2018

12u06

Bron: ANP 0 Celebrities Als het aan Travis Scott ligt, wordt Kylie Jenner snel officieel zijn vrouw. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone vertelde de rapper dat de realityster voor hem 'de ware' is.

"We waren gewoon twee kids die met elkaar aan het klooien waren. De eerste week weet je nog niet of het gewoon een fling is of misschien meer. In de twee week dacht ik: ‘wow, ik praat nog steeds met haar, ze reageert, ik reageer...’ We bleven maar kletsen. En daarna kwam ik op het punt dat ik dacht: ik heb haar nodig, zij is het," aldus Travis, wanneer hij het over de begindagen van hun relatie heeft. Hoewel hij graag snel wil trouwen, denkt Scott nu eerst na over een origineel huwelijksaanzoek. "Ja, het moet vlammen."

Dochtertje Stormi, die eerder dit jaar ter wereld kwam, beheerst het leven van Kylie en Travis volledig. "Er komt niemand aan onze Stormi-tijd. We hebben zelfs Stormi-zaterdagen en die zijn heilig. Ze gaat ook met me mee op tour. Ze heeft meer stempels in haar paspoort staan dan de meeste mensen.”