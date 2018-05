Travis Scott wil dat Kylie Jenner haar job opgeeft om huismoeder te worden MVO

23 mei 2018

14u15 0 Celebrities Rapper Travis Scott (26) vindt het niet fijn dat zijn dochtertje Stormi zo veel tijd doorbrengt met kindermeisjes en haar grootmoeder, Kris Jenner. Hij wil liever dat mama Kylie (20) haar drukke job als make-up-magnaat opgeeft om thuis te blijven.

"Travis is bang dat Kylie het de komende maanden steeds drukker gaat krijgen, want ze heeft een erg bewogen leven", klinkt het bij insiders. "Hij wil liever dat ze bij Stormi blijft, zodat de baby niet zoveel tijd meer moet doorbrengen bij kindermeisjes. Travis wil dat ze Stormi altijd op de eerste plaats zet."

Kylie ziet het hele idee van thuisblijven niet zo zitten. Ze zal haar drukke sociale leven wel terugschroeven, maar tegelijk ook aan het hoofd van Kylie Cosmetics blijven staan. "Kylie verzekert hem ervan dat haar agenda niet veel drukker gaat worden dan hij nu is, en op dit moment verloopt alles prima."

Ook oma Kris Jenner is onder de indruk van haar dochter. "Kylie is een geweldige moeder. Toen we laatst op het MET-gala waren kon ze alleen maar denken aan naar huis gaan, want ze wilde bij Stormi zijn."

Kylie is sinds de geboorte van Stormi al een paar keer in haar eentje in het openbaar gespot, maar opmerkelijk minder dan vroeger. Of Travis akkoord zal gaan met haar beslissing om te blijven werken, is nog niet duidelijk. Hij zou uiteraard ook zelf de keuze kunnen maken om thuis te blijven, maar dat is volgens diezelfde insiders nog niet bij hem opgekomen.