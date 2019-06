Transplantatie? Antonio Banderas heeft ineens een pak meer haar Redactie

19 juni 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities De Spaanse filmster Antonio Banderas lijdt al jaren aan haaruitval. Als we de buitenlandse pers mogen geloven, dan heeft de ster dat probleem nu aangepakt. De ‘Zorro’-acteur zou in alle stilte een haartransplantatie ondergaan hebben.

Enkele externe chirurgen denken dat nieuws te kunnen bevestigen op basis van foto’s. Nu de 58-jarige acteur op trouwen staat met de 38-jarige Nicole Kimpel, wil hij er net zo jeugdig als zijn aanstaande uitzien. “Hij wil er echt niet oud uitzien als hij naar het altaar loopt”, aldus een bron.

De Spanjaard wenst zelf niet te reageren op het nieuws rond een haartransplantatie, maar was in het verleden wel al open over zijn haarverlies. “Haar is gewoon een sociale norm”, vertelde hij toen. En het lijkt er dus op dat Antonio echt wel aan die sociale norm wil blijven voldoen.