Trainer verklapt dieetgeheimen van Adele: “Groene sapjes, en slechts 1.000 calorieën per dag”

Bron: Metro UK/People 0 Celebrities De laatste tijd ziet Adele (31) er slanker dan ooit uit. Dat nieuwe uiterlijk heeft ze te danken aan een ‘intens’ dieet, verklapt Camila Goodis, de trainer die de zangeres hielp bij het begin van haar afvalrace.

“Ze ziet er geweldig uit”, vertelt Camila Goodis trots in het programma ‘Lorraine’. “Ze heeft haar levensstijl omgegooid en haar dieet veranderd. Ik geloof dat ze nu echt fan is van sporten. Ze sport meer en meer, maar 90% van wat ze gedaan heeft, was diëten." Toch relativeert Camila, die ook wel eens de ‘Braziliaanse lichaamstovenares’ genoemd wordt, haar invloed op Adele. “Er is geen geheim, ik heb niet geholpen bij het dieet. Ze begon gewoon een bepaald dieet te volgen en nu houdt ze dat gezond eten vol." Al klinkt het niet bepaald gemakkelijk: “Het is een goed dieet om af te vallen", zegt Camila. “De eerste week is wel erg intens: heel veel groene sapjes en 1.000 calorieën per dag.”

De trainer wil niet weten van de kritiek dat Adele te mager zou zijn. “Sommige critici zeggen: ‘Oh, nu ziet ze er te dun uit’. Maar nee, ze ziet er fantastisch uit. Voordien was het: ‘Ze moet opletten, ze is te dik’. Je kan nooit winnen, dat is triestig.”

Vrienden van de zangeres vertelden in People al dat Adele wilde afvallen voor haar 7-jarige zoontje Angelo. “Het is gemakkelijk om te focussen op haar fysieke transformatie, maar dit draait om iets groter. Ze kwam op een punt waar ze zich niet goed in haar vel voelde. Ze wist dat er iets moest veranderen, want ze wilde de gezondste moeder zijn die ze maar kon zijn. Ze focuste zich dan ook vooral op hoe ze gezonder kon zijn en hoe ze haar lichaam beter kon behandelen. Het ging niet om gewicht verliezen. Ze verloor kilo’s omdat ze minder ging drinken en écht voedsel ging eten. Maar ze is gek van haar fysieke transformatie. Ze is veel zelfverzekerder, kleedt zich anders en lijkt in het algemeen gelukkiger.” En dat uit zich op verschillende manieren, klinkt het. “Ze is een nieuwe vrouw, al heeft ze nog steeds hetzelfde geweldige gevoel voor humor. Ze houdt van haar vrienden en is erg zelfverzekerd.”