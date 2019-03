Tot 31 jaar verschil: deze beroemde vrouwen sloegen een veel jongere man aan de haak TDS

17 maart 2019

10u00 0 Celebrities Het is intussen een gekend fenomeen in Hollywood: een oudere vrouw slaat een jonge vent aan de haak. Ann Bancroft deed het in 1967 al voor het eerst in de film ‘The Graduate’ en intussen is het lijstje haast eindeloos geworden. Zo raakte onlangs bekend dat Kate Beckinsale (45) en Pete Davidson (25) een romance beleven en ook de 48-jarige Naomi Campbell en de 25 jaar oude Liam Payne zouden aan het daten zijn. Wordt dit het tijdperk van de cougars?

7 jaar verschil: Cameron Diaz (46) en Benji Madden (39)

Cameron Diaz en Benji Madden hebben elkaar in 2015 het jawoord gegeven. De twee waren zijn sinds mei van het jaar voordien bij elkaar en verloofden zich in december. De actrice en muzikant trouwden thuis in Beverly Hills. Nicole Richie, die getrouwd is met Maddens tweelingbroer Joel, was één van Diaz’ bruidsmeisjes. Ook actrice Drew Barrymore, Diaz’ zus Chimene en haar assistente Jesse Lutz hadden die eer. Verder waren onder meer Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow en Samantha Ronson van de partij.

10 jaar verschil: Shakira (42) en Gerard Piqué (32)



Shakira en Piqué leerden elkaar in 2010 kennen op Ibiza. Het leeftijdsverschil van exact tien jaar vormt voor het koppel geen enkel probleem. De Colombiaanse zangeres verhuisde zelfs van de Bahama’s naar Spanje voor haar geliefde. Shakira verbrak de relatie met de Barcelona-speler al eens, omdat Piqué vreemd zou zijn gegaan. Maar de zangeres heeft hem dat slippertje toen vergeven.

10 jaar verschil: Nick Jonas (26) met Priyanka Chopra (36)

De Indiase actrice Priyanka Chopra en de Amerikaanse zanger Nick Jonas zijn eind vorig jaar getrouwd in India. Op zaterdag gaven ze hun jawoord tijdens een christelijke ceremonie onder leiding van Nicks vader. Op zondag werd een traditionele Hindoeceremonie gegeven in Jodhpur, een stad in het noordwesten van India. Het huwelijk werd voltrokken in een riant paleis. Op dag één gingen bruid en bruidegom beiden gehuld in een creatie van Ralph Lauren, overigens een goede vriend van het celebrity-koppel.

10 jaar verschil: Lesley-Ann Poppe (39) en Kevin (29)

Na een woelige periode in haar liefdesleven onthulde Lesley-Ann Poppe in 2016 weer verliefd te zijn op een tien jaar jongere man, genaamd Kevin. Ze leerden elkaar kennen in het Antwerpse uitgaansleven. Maar het woord toyboy wilde Lesley-Ann niet horen. “Hij is veel meer dan dat”, zei ze toen. “Dit zijn echte en diepe gevoelens, van beide kanten. Maar ze zijn nog in volle groei.”

10 jaar verschil: Julianne Moore (58) en Bart Freundlich (49)

De Amerikaanse actrice vormt al sinds 1996 een hecht koppel met regisseur Bart Freundlich. In augustus 2003 zijn de twee getrouwd. Ze kregen samen twee kinderen: de 21-jarige Caleb en de 17-jarige Liv. “We zijn een echte familie, we zijn emotioneel verantwoordelijk voor elkaar”, zei Julian eerder over haar kroost. Ze heeft steeds benadrukt dat Bart de liefde van haar leven is en dat ze geloven in het age is just a number-principe.

11 jaar verschil: Tine Embrechts (42) en Guga Baul (31)

Vlaanderen was verrast toen bekend raakte dat Tine en Guga als koppel door het leven gaan. Zij was toen bijna 40, hij nog een twintiger. Maar kijk, de relatie houdt al jaren stand en het ‘Tegen de Sterren Op’-koppel heeft intussen twee kinderen samen. Zelf wordt Tine, die ook twee kinderen uit een vorige relatie heeft, niet graag herinnerd aan het leeftijdsverschil. “Opeens ben ik in de media een oudere vrouw die een bink aan de haak heeft geslagen en is Guga iemand die op oudere vrouwen valt. Zo was en is dat niet!”, stelde ze eerder in een interview.

12 jaar verschil: Jason Momoa (39) en Lisa Bonet (51)



‘Game of Thrones’-acteur Jason Momoa, Khal Drogo in de reeks, en zijn vriendin Lisa Bonet traden in oktober van 2017 in het huwelijk in de buurt van Los Angeles. De acteur noemde Lisa, bekend van ‘The Cosby Show’, in interviews wel al jarenlang “mijn vrouw”. Trouwen was dan ook eerder een formaliteit: “Weet je, ik ben eigenlijk al 12 jaar met mijn vrouw getrouwd. Het was gewoon een samenkomst van onze families om onze liefde te vieren.” Momoa en Bonet zijn al ruim twaalf jaar een koppel en hebben twee kinderen samen: dochter Lola (10) en zoon Nakoa-Wolf (8). Lisa heeft uit haar eerdere huwelijk met zanger Lenny Kravitz een volwassen dochter: de 30-jarige actrice Zoë Kravitz.

12 jaar verschil: Courteney Cox (54) en Johnny McDaid (42)

Courteney Cox is al lang samen met Snow Patrol-muzikant Johnny McDaid. De twee verloofden zich in 2014 na amper zes maanden relatie. Al eerder doken de geruchten op dat ze het wel zagen zitten om snel in het huwelijksbootje te stappen. Grappig detail: Courteney speelde een tijdje terug de hoofdrol in ‘Cougar Town’, waarin ze een vrouw speelt die na haar scheiding met jongere mannen uitging. De rol past haar goed: de actrice is 54, McDaid is 42. Ook Courteneys ex-man David Arquette was beduidend jonger.

13 jaar verschil: Deborra-Lee Furness (63) en Hugh Jackman (50)

Hugh Jackman is nog altijd dolgelukkig met zijn vrouw Deborra-Lee Furness, die hij al in 1995 leerde kennen op de set. “Ik kwam net kijken en ik werd al gelijk verliefd op de grote ster van de show”, zei Jackman eerder. “Ik besloot haar maar te ontwijken. Toen vroeg ze uiteindelijk aan mij: ‘Heb ik jou iets misdaan?’. Ik gaf meteen toe dat ik verliefd op haar was. Wat bleek: zij was ook verliefd op mij!” Jackman wist bij hun eerste ontmoeting meteen dat hij met haar wilde trouwen. “En met de dag werd onze liefde sterker. Ik voelde me meteen zelfverzekerd bij haar. Ik hoef geen andere Hugh Jackman voor haar te zijn.” Jackman en Furness hebben twee geadopteerde kinderen. “Deborra heeft een aantal miskramen gehad, waardoor we hebben geadopteerd. Het bleek een van onze beste beslissingen uit ons leven te zijn.”

23 jaar verschil: Robin Wright (57) en Clement Giraudet (34)

Alle mannen die hun zinnen op ‘House of Cards’-ster Robin Wright hadden gezet moeten op zoek naar een nieuwe muze, want de actrice viel voor de charmes van Parijzenaar Clement Giraudet, die de VIP-PR van luxelabel Saint Laurent voor z’n rekening neemt. Wright en Giraudet werden voor het eerst samen gezien tijdens de Paris Fashion Week, toen ze werden gefotografeerd tijdens een voetbalwedstrijd. De twee werden gespot in de tribunes van het Parc des Princes in Parijs. De actrice woonde eerder ook al modeshows van Saint Laurent bij. Het stel zou elkaar ontmoet hebben op het Filmfestival van Cannes in mei 2017. Wright gaf er toen een toespraak voor het luxemerk waar Giraudet voor werkt.

30 jaar verschil: Sharon Stone (61) en Martin Mica (30)

Ook de intussen 61-jarige Sharon Stone heeft zich door een ‘groen blaadje’ laten verleiden. De actrice heeft een relatie met de 30-jarige Argentijn Martin Mica, die 30 jaar jonger is. De twee leerden elkaar kennen op een Vogue-feestje in Brazilië.

31 jaar verschil: Susan Sarandon (72) en Jonathan Bricklin (41)

Susan Sarandon doet nog beter dan alle anderen. Haar vriendje Jonathan Bricklin is meer dan 30 jaar jonger. “Susan en ik hebben veel respect voor elkaar en bewonderen elkaar”, vertelde hij eerder. Met hun leeftijd hebben de twee dan ook nooit een probleem gehad. Ook in het verleden vond Sarandon de liefde bij iemand die veel jonger is, gezien haar ex Tim Robbins ook 12 jaar jonger was.