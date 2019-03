Tot 10 miljoen voor één diamant: de duurste verlovingsringen van de sterren Redactie

13 maart 2019

11u00 0 Celebrities Alex Rodriguez heeft flink uitgepakt voor de verlovingsring van Jennifer Lopez. De voormalig honkballer zou tussen de 1 en 5 miljoen dollar hebben neergeteld voor het sieraad, zeggen meerdere juweliers in het Amerikaanse tijdschrift People. In Hollywood wordt dan ook niet bepaald op een cent gekeken, niet voor de verlovingsring noch voor de trouw. We zetten de duurste verlovingsringen op een rijtje.

500.000 dollar en meer

Brad Pitt & Jennifer Aniston

Ze waren lange tijd het mooiste Hollywoodkoppel, en velen waren er kapot van toen het huwelijk op de klippen liep (al dan niet door toedoen van Angelina Jolie). Wat er gebeurde met de ring die Brad zelf hielp ontwerpen en ongeveer 500.000 dollar kostte, is niet bekend.



Eva Longoria & Tony Parker

Eva Longoria kreeg van Tony Parker een unieke diamanten ring (emerald cut) die meer dan 500.000 dollar waard was. Het huwelijk hield 3 jaar stand, het koppel was zeven jaar samen.



Charlie Sheen & Brooke Mueller

Toen alles nog koek en ei was, schoof Charlie Sheen een joekel van een verlovingsring om de vinger van Brooke Mueller: 550.000 euro en een gele diamant van 11 karaat. Ze waren drie jaar getrouwd en vijf jaar samen.



Jennifer Garner & Ben Affleck

Jen & Ben zijn jarenlang getrouwd geweest en ze hebben drie kinderen. Ben bezegelde zijn aanzoek met een ring die 500.000 dollar kostte en een diamant van 4,5 karaat bevatte.



Khloe Kardahian & Lamar Odom

Een iets kleinere ring dan die van zus Kim, maar ook Khloe en Lamar deden destijds hun best. Met een ring van 12,5 karaat die 850.000 dollar kostte heeft ze ook niet bepaald te klagen.

1 miljoen en meer

Prins Charles & Camilla

Ook Charles schoof zijn Camilla een miljoen dollar om de vinger. De diamant werd vierkant gesneden. Boze tongen zeggen dat de ring niet zoveel waard zou zijn als de titels er niet aan vastgeplakt waren.



Hillary Duff & Mike Comrie

Na drie jaar vroeg Mike Comrie Hillary Duff in 2010 ten huwelijk met een diamant van 14 karaat en een prijskaartje van 1 miljoen euro. Hillary Duff was zo trots dat ze een foto nam van de foto en die op Twitter plaatste. Paparazzi hebben dan weer een foto van haar terwijl ze de foto neemt.



Katy Perry & Russell Brand

De verlovingsring die Russell Brand voor Katy Perry in gedachten had was niet goed genoeg. De Amerikaanse zangeres stuurde de Britse komiek wandelen met de opdracht binnen de week met iets beter te komen. Het werd een ronde diamant van 12 à 13 karaat en een prijskaartje van 1,3 miljoen. Katy zei 'ja', maar twee jaar later was het sprookje alweer voorbij.



Tom Cruise & Katie Holmes

Na zijn huwelijk met Nicole Kidman vond Tom Cruise opnieuw de liefde bij de veel jongere Katie Holmes. Bij het aanzoek haalde Tom 'Mission Impossible' Cruise een ring van anderhalf miljoen dollar uit zijn zak. De diamant? Ovaal en 5 karaat.

Tussen de 1 en 2 miljoen euro

Heidi Klum & Seal

Een van de meer choquerende scheidingsaankondigingen van een koppel dat elk jaar de huwelijksgeloften vernieuwde. De verlovingsring kostte Seal anderhalf miljoen euro voor een ring met een diamant van 10 karaat. Zijn huwelijk met topmodel Heidi Klum hield bijna zeven jaar stand.



Catherine Zeta Jones & Michael Douglas

In goede en slechte tijden, in gezondheid en ziekte: Catherine Zeta Jones en Michael Douglas hebben al enkele moeilijke hindernissen moeten nemen sinds hun huwelijk in 2000. Ze waren pas enkele maanden samen toen Michael een ring van 2 miljoen dollar en een diamant van 10 karaat presenteerde aan Catherine.



Kim Kardashian & Kris Humphries

Het Hollywoodhuwelijk van het jaar, met veel drama en speculatie vooraf. Het eindigde in een sisser 72 dagen later. Over de ring van 20,5 karaat en een geschatte waarde van 2 miljoen dollar is meer geschreven dan over eender welke andere ring: hij zou niet echt gekocht zijn, Kim zou hem willen houden en haar ex moeten betalen, hij zou gekregen zijn als deel van de publiciteitscampagne rond de Kardashians... wat er ook mee gebeurt: de ring bracht geen geluk.

Tussen de 2 en 3 miljoen euro

Nick Cannon Mariah Carey

Mariah Carey zou Mariah Carey niet zijn als ze niet iets speciaals zou hebben: een verlovingsring met 59 diamanten bijvoorbeeld, met een geschatte waarde van 2,5 miljoen dollar.



Jacqueline Kennedy Onassis

Jackie O. overklast Kim Kardashian moeiteloos: een verlovingsring met een diamant van 40 karaat en in 1996 nog geveild voor 2,6 miljoen dollar.

3 tot 5 miljoen euro

Donald Trump & Melania Knauss

Als je de rijkste vastgoedmagnaat in de VS bent, kan je je wel wat veroorloven. In 2004 ging Donald Trump op zijn knie zitten voor model Melania Knauss met in de hand een verlovingsring van 3 miljoen dollar en een diamant van 15 karaat. Toen was het de duurste verlovingsring ooit. Maar dat duurde niet lang.



Paris Hilton & Paris Latsis

Paris & Paris zijn jarenlang een aan/af-koppel geweest. In 2005 zag het er even naar uit dat het voorgoed aan zou blijven, maar zelfs een verlovingsring van 24 karaat (een voor elk levensjaar van Paris Hilton toen) en een geschatte waarde van 4,7 miljoen dollar. De verloving duurde vier maanden, de relatie nog geen jaar. Paris (Hilton) probeerde de ring terug te geven (zegt ze), maar dat vond Paris (Latsis) niet nodig. Zijn familiefortuin wordt geschat op 7 miljard dollar.



Beyoncé & Jay-Z

De ring van Beyoncé is 'maar' 18 karaat, maar met zijn 5 miljoen dollar toch de op een na duurste ooit. Ondertussen is de zangeres vijf jaar getrouwd met rapper/producer Jay-Z en hebben ze een dochtertje Blue Ivy.

Buiten categorie

Anna Kournikova & Enrique Iglesias

In 2007 werd Anna Kournikova gespot met een joekel van een diamant om haar vinger. Er werd toen een prijskaartje van 6 miljoen dollar opgeplakt. Of het echt een verlovingsring is/was is nooit officieel bekend geworden. Over een mogelijk huwelijk (en verschillende scheidingen) tussen Anna en Enrique is al veel gezegd en geschreven, maar daar bleek niets van aan: ze zijn intussen nog altijd samen.



Elizabeth Taylor

Acht huwelijken met zeven mannen: dat zijn veel verlovingsringen (om over de andere diamanten maar te zwijgen). In totaal zou haar juwelencollectie 150 miljoen dollar waard zijn. Het begon bescheiden, met een ring van 'slechts' 10.000 dollar en een diamant van 4 karaat. Daarna volgde een ring met een saffier, een emerald cut diamant van 29,4 karaat, een armband met 50 diamanten, een pendant van smaragd (18,61 karaat) omringd door diamanten, een juwelenset gemaakt van de smaragden van de Russische tsarenfamilie en nog twee andere verlovingsringen waarover geen details bestaan.