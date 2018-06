Torri Spelling en andere celebs op zwarte lijst belastingdienst SD

Bron: ANP 2 Celebrities Tori Spelling (45) en haar echtgenoot Dean McDermott (51) staan vermeld op de lijst met de 500 grootste schuldenaars van de belastingdienst in Californië. Ze moeten nog 282.655 dollar (zo'n 242.000 euro) betalen aan de staat. Ook Chris Tucker (46), Macy Gray (50) en Xzibit (43) staan op de lijst.

De Amerikaanse belastingdienst is verplicht twee keer per jaar een lijst uit te brengen van personen die niet aan hun belastingplicht hebben voldaan. Op de site waarop de lijst wordt gepubliceerd staat een bericht aan de genoemden, dat hun rijbewijs en zakenvergunningen kunnen worden ingetrokken. Of dat bij Tori en Dean ook is gebeurd, is niet bekend.

De New York Post spotte nog een aantal celebs op de lijst. Comedian Chris Tucker moet nog 1,25 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) overmaken aan de belastingdienst als onderdeel van een afbetalingsregeling die hij enkele jaren geleden trof. Zangeres Macy Gray en rapper Xzibit staan voor respectievelijk 232.000 en 241.000 dollar (198.000 en 206.000 euro) in de min.