Toppunt van romantiek: 'Aquaman'-acteur Jason Momoa verrast vrouw door haar allereerste auto te laten herstellen BDB

05 augustus 2020

17u57

Bron: ANP 2 Celebrities ‘Aquaman’-acteur Jason Momoa (41) heeft zijn vrouw Lisa Bonet (52) verrast door haar allereerste auto - een Ford Mustang uit 1965 - te laten herstellen en te pimpen. De actrice kocht de wagen toen ze 17 was. Op YouTube deelt de spierbundel een filmpje van de restauratie, die naar eigen zeggen veertien jaar geduurd heeft.

Op foto's op Instagram is te zien hoe de grijze bolide van Lisa klaar was voor de schroothoop. Het dak van de cabrio was gescheurd en ook het interieur was zwaar verwaarloosd. Jason bracht de auto naar een shop in Las Vegas en liet hem daar helemaal pimpen.

“Ik weet dat we een herinnering niet kunnen herbeleven, maar misschien kunnen we hem wel herbouwen”, zegt Jason in de video als de auto klaar is. De Ford is dan helemaal overspoten met zwarte lak en voorzien van een nieuw interieur. De ‘Aquaman’-acteur noemt het project een “droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om haar reactie te zien.”

Lisa was logischerwijs overweldigd toen ze haar oude wagen weer in volle glorie hersteld zag. “Het resultaat is prachtig. Niet te pocherig, maar net goed”, klinkt het geëmotioneerd. Daarna maken de twee meteen een romantisch testritje.

