Topmodel Romee Strijd na tien jaar nog smoorverliefd op Laurens: “Dit verandert nooit” Leon van Wijk

12 maart 2019

10u01

Bron: AD.nl 0 Celebrities Het wereldberoemde Nederlandse topmodel Romee Strijd (23) is bijna tien jaar na hun eerste date nog steeds smoorverliefd op haar vriend Laurens van Leeuwen. Op Instagram staat ze met een throwback-kiekje stil bij hun jubileum. “Sommige dingen veranderen nooit en zúllen nooit veranderen.”

Romee en Laurens (27) kunnen zich geen leven zonder elkaar voorstellen. Hoe kan het ook anders; ze kennen elkaar al sinds hun kindertijd. Toen al kwam Romee bij de Van Leeuwens over de vloer, aangezien ze bevriend was met het zusje van Laurens.



Hun eerste date was zo’n tien jaar geleden. Laurens besefte toen al dat hij een hoofdprijs in handen had, want hij was meteen bloedserieus. “Je vroeg me: weet je zeker dat je dit wilt doen?”, memoreerde Romee vorig jaar op Instagram. “Want, zei je, als we het doen, is het voor altijd.”



Lees door onder de foto.

Some things never change or will change 🖤 2010 - 2019 Een foto die is geplaatst door null (@romeestrijd) op 11 mrt 2019 om 17:39 CET

Dat zag Romee wel zitten. Laurens was immers niet voor haar gevallen omdat ze meermaals meeliep in modeshows van lingeriemerk Victoria’s Secret, of omdat ze de covers sierde van ’s werelds grootste modebladen.



“Wij waren al een stel toen ik nog moest doorbreken als model”, zei Romee na zes jaar relatie. "Wat betekent dat we dat allemaal samen hebben meegemaakt, maar ook dat ik weet dat hij van me houdt om wie ik ben en niet om wát ik ben.”



Lees door onder de foto.

Trouwen en kinderen

Sterker nog: Strijd wist op haar twintigste al dat ze met Laurens wilde trouwen en kinderen wilde krijgen. Dat huwelijk kwam er vorig jaar, in het grootste geheim en zonder poespas. Een romantische bruiloft volgt later; dit was vooral praktisch. “Het is gewoon fijn dat je een officiële status hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld rondreist”, liet Romee weten aan NU.nl.



Van kinderen is nog geen sprake bij het stel, dat al jaren in het Amerikaanse New York woont. Maar in hun onlangs gekochte appartement in Amsterdam hebben ze voor koters wel alle ruimte. De twee telden 825.000 euro neer voor een stulpje aan de gracht, dat 103 vierkante meter groot is en drie slaapkamers heeft.



De liefde druipt er na al die jaren in elk geval nog vanaf bij de twee. “Mijn liefde, mijn soulmate, mijn beste vriend, partner in crime”, zei Romee onlangs over Laurens op zijn verjaardag. “Ik kan doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ik ben nog steeds zó dankbaar om het leven samen met jou te beleven. We lachen, we huilen, we reizen, jij bent de beste. (...) Ik hou van jou, jou, jou!”

Bekijk hieronder liefdesuitingen van Romee en Laurens op Instagram:

Happy birthday to my best friend, biggest support, love of my life.. you are there for me in all ups and downs. I am truly grateful. Love you @romeestrijd Een foto die is geplaatst door null (@laurensvleeuwen) op 19 jul 2018 om 01:04 CEST

Een foto die is geplaatst door Laurens van Leeuwen (@laurensvleeuwen) op 09 jul 2017 om 20:12 CEST