Topmodel Gigi Hadid opgeroepen als jurylid in zaak Weinstein LV

13 januari 2020

19u59

Bron: Variety 1 Celebrities Topmodel Gigi Hadid (24) verscheen maandag in de rechtbank van New York nadat ze werd opgeroepen als jurylid in de zaak tegen Harvey Weinstein (67). Daar moest bepaald worden of ze haar objectiviteit kan bewaren tijdens het proces.

Hadid werd gespot in de gangen van de rechtbank, en later bleek dat ze werd ondervraagd om te bepalen of ze kan zetelen in de jury voor de rechtszaak tegen Weinstein. Gigi is goed bevriend met Cara Delevigne, de actrice/model die de producer in 2017 ook had beschuldigd van seksuele intimidatie nadat hij haar probeerde te kussen. Hadid heeft Weinstein zelf ook ooit al eens ontmoet, evenals Salma Hayek, nog een naam op de lijst van beschuldigers.

“Ik denk dat ik nog altijd in staat ben om objectief om te gaan met de feiten”, verklaarde Gigi aan de rechtbank. Of ze ook echt in de jury zal zetelen, lijkt onwaarschijnlijk. De selectie is al een week aan de gang en al meer dan 100 mogelijke juryleden werden ondervraagd. Bij velen duikt het probleem op dat ze al op één of andere manier in contact kwamen met Weinstein of slachtoffers. Het kan dus nog wel even duren voor dat er een jury samengesteld is.