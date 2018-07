Topmodel Candice Swanepoel zet bodyshamers op geniale wijze op hun plaats SD

12 juli 2018

10u42 1 Celebrities Topmodel Candice Swanepoel wordt geprezen op sociale media nadat ze enkele bodyshamers die haar te dik noemden lik op stuk gaf. Het 29-jarige model, dat vorige maand beviel van een zoontje, werd verweten dat ze 'een buikje' had nadat ze in bikini op het strand verscheen.

"Dit is mijn lichaam twaalf dagen na de geboorte van mijn zoon. Zij die het nodig vinden om gemene commentaar rond te strooien, zouden beter hulp gaan zoeken", schreef de mama van twee bij enkele paparazzifoto's op haar Instagram Stories. De foto's werden genomen op het strand van Brazilië, waar Candice na haar bevalling haar vakantie doorbracht. "De maatschappij kan zo wreed zijn voor elkaar. De schoonheidsidealen waar vrouwen tegenwoordig aan moeten voldoen zijn gewoonweg onrealistisch", gaat ze verder. "Ik ben niet beschaamd om mijn buik te laten zien na de bevalling, ik ben er zelfs trots op. Ik heb er negen maanden lang mijn zoontje in gedragen. Ik denk dat ik het wel verdiend heb om een klein buikje te hebben. Is het omdat ik een model ben? Wel, wij zijn ook maar gewone mensen dus laat me in alle rust genieten van het strand, alsjeblieft."

De Victoria's Secret Angel deelde ook twee bikinifoto's van voor de bevalling. "Ik hoef mijn buik niet te verbergen omwille van de onrealistische schoonheidsidealen van een ander. Wij baren nieuw leven. Ladies, we're in this together. Wees lief voor elkaar", schreef ze daarbij.

Candice beviel op 19 juni van haar tweede zoontje Ariel. Ze heeft al een zoontje Anacã, die in oktober 2016 geboren werd. De Zuid-Afrikaanse is verloofd met het Braziliaans model Hermann Nicoli (36).