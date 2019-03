Topman Warner Bros ontslagen nadat hij actrice rollen aanbood in ruil voor seks Redactie

18 maart 2019

21u03

Bron: AD.nl 0 Celebrities De topman van film- en televisiestudio Warner Bros. Kevin Tsujihara is de laan uitgestuurd. De Hollywood-prominent wordt ervan beschuldigd dat hij actrice Charlotte Kirk hielp bij het verkrijgen van rollen in films in ruil voor seks.

Volgens zijn baas bij WarnerMedia, de mediatak van telecomconglomeraat AT&T, is het in het belang van het bedrijf dat Tsujihara weggaat. De 54-jarige Tsujihara zou ook hebben erkend dat hij fout zat. De Britse actrice Kirk speelde onder meer in de films Vice en Ocean’s Eight. “Het werk dat ons team verricht is bewonderenswaardig en ik wil niet dat de media-aandacht of mijn verleden voor afleiding zorgt,” aldus Tsujihara.

Eerder deze maand startte WarnerMedia een onderzoek nadat gesprekken tussen hem en Kirk werden gepubliceerd door de Hollywood Reporter. Hieruit zou blijken dat de voormalig topman de actrice aan acteerklussen hielp via een voor-wat-hoort-wat-constructie.

Via Instagram heeft de actrice inmiddels gereageerd op de onthullingen. Ze ontkent ook maar iets met de publicatie van het verhaal van de Hollywood Reporter te maken te hebben , maar gaat wel in op de beschuldigingen: “Dit artikel gaat over gebeurtenissen van zes jaar geleden. Ik was een ander persoon: 19 jaar oud, net nieuw in Los Angeles, misschien een tikkeltje arrogant en heel erg naïef. Ik erken dat ik verkeerde keuzes heb gemaakt en daar heb ik spijt van. Ik heb geleerd van mijn fouten en ben sindsdien enorm gegroeid als persoon, vrouw en professioneel actrice.”

Tsujihara is een van de tientallen mannen die zijn beticht van seksueel wangedrag nadat beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein in 2017 leidden tot wereldwijde bekendheid van de #MeToo-beweging.