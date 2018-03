Topless-foto's Meghan Markle gelekt MVO

19 maart 2018

12u12 0 Celebrities Net als vele andere vrouwelijke artiesten voor haar, heeft Meghan Markle het aan haar been: er zijn naaktfoto's van haar gelekt. Het zou gaan om hackers die bestanden van haar telefoon hebben gehaald.

Of de beelden echt zijn of bewerkt, moet nog worden uitgewezen. Ondertussen doen de beschamende foto's wel de ronde op het internet. Markle is er te zien op het strand, waar haar bikini iets te ver naar beneden was gezakt.

Ook in 2016 werden er naaktfoto's van de actrice verspreid, maar toen stond er minder op het spel. Als verloofde van de Britse prins Harry moet ze haar reputatie namelijk extra beschermen, want binnen twee maanden is ze immers royalty.

De woordvoerders van Kensington Palace waren er uiteraard snel bij. Zij laten weten dat de foto's wel degelijk nep zijn en willen verder geen commentaar kwijt.

Net als Meghan maakten ook Taylor Swift, Emma Watson, Jennifer Lawrence, Kirsten Stewart en Miley Cyrus zulke situaties mee.