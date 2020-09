Tones and I openhartig over cyberpesten: “Mensen denken dat je geen gevoelens hebt” SDE

25 september 2020

10u44 0 Celebrities Ook wereldberoemde artiesten hebben al eens last van cyberpesten. Vraag maar aan de Australische Tones and I (echte naam Toni Elizabeth Watson, 27). In een gesprek met onze reporter vertelt de zangeres openhartig hoe dat cyberpesten de relatie met haar fans verpest.



De Australische zangeres Tones and I (bekend van het liedje ‘Dance Monkey’) praat met onze reporter over cyberpesten. Iets waar ze zelf ook mee te maken heeft, bekent de zangeres. “Ik ben echt tegen pesten”, klinkt het resoluut, waarna ze een bijpassende tatoeage laat zien. “Wanneer je een artiest bent of een groter platform hebt, zien mensen je anders. Ze geven je het gevoel dat je geen gevoelens hebt.” Toen haar carrière vorig jaar een hoge vlucht nam, namen ook de commentaren toe. “Het punt is dat zij je anders bekijken”, zegt de zangeres. “Ze doen of je het niet zal merken: ‘Ze is succesvol, het kan haar toch niets schelen’. Of: ‘Ik wil gewoon haar aandacht trekken.’”

En dat heeft gevolgen. “Wat er dan gebeurt, is dat je jezelf anders begint te bekijken. Je schakelt jezelf als het ware uit. Je kijkt niet langer naar reacties of naar je fans. Die zijn er eigenlijk om je te ondersteunen, maar er kunnen ook stiekem aanvallende berichten tussenzitten, dus wil je nergens meer naar kijken.” Dat is pech voor de ‘goede mensen’ die contact met hun idool willen opnemen, geeft Tones toe. “Die pestkoppen stoppen de directe communicatie tussen fans en artiesten."

Zelf ook slachtoffer van cyberpesten en nood aan een babbel? Bel gratis naar Awel (102) of Child Focus (116 000).