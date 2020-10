Tommy Lee open over verslaving: “Ik dronk zo'n zeven liter vodka per dag” SDE

05 oktober 2020

21u37 0 Celebrities Tommy Lee (58), de drummer van Mötley Crüe, heeft een moeilijk jaar achter de rug. Z'n alcoholverslaving eiste zo’n grote tol dat z'n echtgenote bang was dat hij zou overlijden. Dat vertelt hij in een interview met Yahoo Entertainment.

Zelf had Tommy Lee lange tijd niet door dat z'n alcoholverslaving uit de hand gelopen was, geeft de drummer toe. “Ik merkte het pas op het einde, toen ik dacht: ‘Oh help, ik moet echt stoppen.’ Ik dronk gewoon uit verveling. Ik werd wakker en vulde een glas met vodka en een druppeltje limonade of veenbessensap”, klinkt het. “Ik dronk zo'n zeven liter per dag. Dat is echt geschift."

“Ik besefte plots: ‘Wow kerel, jij drinkt zoveel dat je wel kan sterven.” Dat vond ook z'n echtgenote, Brittany Furlan (34). “Ze zei: ‘Baby, ik denk niet dat ik ooit al iemand zoveel heb zien drinken. Je maakt me bang.’ Ze was zeker bezorgd, en haar bezorgdheid heeft m’n beslissing om eruit te stappen ook beïnvloed.”

Tommy Lee ging uiteindelijk naar een afkickcentrum. Nu hij opnieuw nuchter is, ondervindt hij gelukkig geen gevolgen van z'n drinkgedrag, klinkt het nog.