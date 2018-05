Tomas De Soete en Siska Schoeters samen in nieuwe fictiereeks MVO

17 mei 2018

06u30

Bron: Nieuwsblad 2 Celebrities Tv- en radiofenomenen Tomas De Soete (41) en Siska Schoeters (36) gooien het binnenkort over een andere boeg: ze gaan acteren. Tomas schreef zelf de nieuwe fictiereeks ' Fiskepark', waarin hij ook de hoofdrol zal spelen.

Ook zijn partner, Siska Schoeters, speelt mee in de reeks, zo meldt Het Nieuwsblad. De Soete keert na het einde van 'Café Corsari' in 2015 nu dus terug naar het kleine scherm. De rest van de cast mag er ook zeker zijn, met Jan Jaap van der Wal en Bent Van Looy op kop.

'Fiskepark' is een Deense term die vertaald kan worden naar 'visvijver'. De serie zal een mysterieus gevoel met zich meebrengen. De Soete zelf vergelijkt de stijl met docureeksen als 'Making A Murderer' en 'Amanda Knox'. Net als een True Crime-reeks dus, maar dan niet 'true', maar fake. Filip Lenaerts, die ook aan 'Tytgat Chocolat' meewerkte, zal de regie op zich nemen.

"Het wordt een verhaal waarin ook humor centraal staat", klinkt het. "Het is de bedoeling dat we de authenticiteit van zulke True Crime-reeksen in vraag gaan stellen."

De opnames van 'Fiskepark' gaan binnenkort van start.