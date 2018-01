Tom Waes ziet het noorderlicht: "Eindelijk" DBJ

21u18

Bron: Instagram 0 ZEB Tom Waes Celebrities Tom Waes had dit eindejaar een uitzonderlijke vakantiebestemming. Hij reisde helemaal naar het Hoge Noorden om daar het noorderlicht te gaan bekijken. Dat is na een paar dagen wachten eindelijk gelukt.

De 49-jarige presentator vind korte dagen blijkbaar helemaal geen probleem, want zelfs in het hartje van de winter reisde hij naar poolcirkel om het natuurfenomeen te gaan bewonderen. Op Instagram en Twitter deed hij verslag van zijn reis. Hij bezocht onder meer een ijsgrot en een ging op pad met sledehonden, maar het noorderlicht zag hij nog niet. Tot vandaag. "Restaurant met zicht op ... eindelijk", schrijft Tom Waes op sociale media.

Restaurant met zicht op .... eindelijk !!! #northernlights Een foto die is geplaatst door null (@tomwaes) op 02 jan 2018 om 20:20 CET

Ijzige nieuwjaarsgroetjes vanuit een prachtige ijsgrot .. ❤❤❤ Een foto die is geplaatst door null (@tomwaes) op 31 dec 2017 om 17:51 CET

Mushing in the dark and the cold -25,7ºc . Heerlijk !!! Een foto die is geplaatst door null (@tomwaes) op 29 dec 2017 om 13:55 CET

Voorlopig Nougat Borealis ... #vakantie !!! Een foto die is geplaatst door null (@tomwaes) op 28 dec 2017 om 19:20 CET

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Tom het noorderlicht te zien krijgt. Ook in het programma 'Reizen Waes' zag hij het al een keer. Ook toen was hij er volledig ondersteboven van.