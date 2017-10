Tom Waes: "In het holst van de nacht gered door Turks gezin" TK

Bron: TV Familie 1 Jan De Meuleneir/Photo News Celebrities In het programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' brengen bekende en minder bekende Vlamingen boodschappen over aan mensen in hun omgeving. Sommige zijn confronterend - 'je bent veel te slordig' -, anderen zijn dan weer heel lief. TV Familie polste voor de gelegendheid bij enkele BV's of ze zo geen boodschap over te brengen hebben, en zo kwamen er enkele verrassende verhalen uit de bus.

Zo wil Tom Waes graag het Turkse gezin bedanken dat hem ooit uit de nood hielp. "Zo'n jaar of vijf geleden ging ik met m'n vriendin iets eten in Brugge. 't Was Kerstmis of tweede kerstdag. We zijn toen via de expresweg naar huis gereden. Het sneeuwde. En wat gebeurde er? Platte band. En ik had geen reservewiel. Ik belde de pechverhelpingsdienst, maar die mannen konden ten vroegste twee uur later komen. Dus, daar stonden we dan... Met de moed der wanhoop probeerde ik een auto tegen te houden. Iedereen scheurde voorbij, behalve dat Turkse gezin. Zij stopten en waren supervriendelijk. Ze gaven ons eten en drinken en boden aan om ons bij hen thuis op te warmen. Ze woonden in de buurt. Wel, ik zal die mensen nooit vergeten."

Op tijd bij de bevalling

Ook klankman Pascal Braeckman moet nog iemand bedanken: "Ik wil graag een rijkswachter uit Leuven bedanken. 'Ik weet 't nog goed: in 1991 had ik twee platte banden op de snelweg in Genk en ik moest dringend naar Halle, want mijn vrouw zou gaan bevallen. Toen heeft die man mij speciaal daarnaartoe gebracht, hoewel hij er helemaal niet moest zijn. We hebben in de auto fijn gepraat én ik was op tijd om m'n vrouw bij te staan bij de geboorte van ons kind. Ik hoop dat die rijkswachter dit leest en contact met mij opneemt. Dat zou ik super vinden."

