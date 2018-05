Tom Waes bekent: "Ik had seks op het dak van de VRT" MVO

31 mei 2018

07u04

Na de bospoeper hebben we nu ook de VRT-dakpoeper! Tom Waes heeft geen geheimen meer na de 'Break An Egg' met Eva De Roo.

Het concept is simpel, de twee deelnemers krijgen een 'ik heb nog nooit'-situatie voorgeschoteld. Wanneer ze wel al in de bepaalde situatie zaten, moeten ze een ei tegen hun hoofd stuk slaan. Er zijn zes eieren waarvan één rauw ei. Wie het rauwe ei tegen zijn/haar hoofd slaat, verliest. Eva en Tom hebben het onder andere over je browsergeschiedenis wissen om genante situaties te mijden, fantaseren over collega's én seks op openbare plaatsen. Tom Waes deed een opvallende bekentenis: "Ik deed het al eens op het dak van de VRT."