Tom Sizemore van set verwijderd voor lastigvallen van 11-jarig meisje

Acteur Tom Sizemore is van een filmset verwijderd omdat hij een 11-jarig meisje lastigviel. Verschillende crewleden bevestigen dat aan online magazine 'The Hollywood Reporter'.

De feiten vonden plaats in 2003. De acteur werd toen gevraagd om een set in Utah meteen te verlaten, omdat een klein meisje had gemeld dat hij haar genitaliën had aangeraakt.

Enkele maanden later mocht hij terugkeren, omdat hij ouders geen klacht hadden ingediend. Het incident werd voor vandaag nooit publiek gemaakt.

Het meisje in kwestie is nu een actrice van 26, en overweegt het om zelf actie te ondernemen tegen Sizemore. Hoewel de man een aanzienlijk lang strafblad heeft vol drugsmisbruik en slagen en verwondingen tegenover vrouwen, is dit de eerste keer dat hij beschuldigd wordt van seksuele mishandeling.

Sizemore is bekend van films als 'Saving Private Ryan' en 'Natural Born Killers'.