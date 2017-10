Tom Petty was nog lang niet klaar met eigen band ib

03u30

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Tom Petty Celebrities The Heartbreakers waren nog helemaal niet van plan te stoppen. Dat vertelde frontman Tom Petty een paar dagen voor zijn dood aan LA Times. Alleen als er iets zou gebeuren met een van de leden, zou er een punt achter de groep worden gezet.

In het gesprek, dat journalist Randy Lewis een paar dagen voor zijn plotselinge overlijden had, vertelde Tom uitgebreid over nieuwe plannen. Zo wilde hij een album produceren van The Shelters, een band uit Los Angeles. Twee bandleden waren te horen op Hypnotic Eye, het album van Tom uit 2014. Hij was erg te spreken over het materiaal van de rockers.





Lees ook Woordvoerder bevestigt overlijden rocklegende Tom Petty (66)

Radioprogramma

Verder wilde hij ook weer zijn radioprogramma voor SiriusXM oppakken. Daarin draaide hij zijn favoriete muziek. Hij vertelde nog steeds graag nachtenlang plaatjes te draaien. "Lekker op de grond liggen en naar albums luisteren", zei hij. "Als ik weer radio ga maken, weet ik zeker dat ik dat vaker zal gaan doen."

Over the Heartbreakers was Tom erg enthousiast. De wereldtournee vanwege het veertigjarig bestaan was een succes. Tom wilde uitrusten en dan weer aan nieuwe dingen beginnen en daar hoorde spelen met de band zeker bij. "Alleen als er wat met een van ons gebeurt, is het voorbij", zei hij.