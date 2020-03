Tom Jones werd meermaals in elkaar geslagen door zijn echtgenote: “De prijs die hij voor seks met andere vrouwen moest betalen” Redactie

04 maart 2020

12u00

Bron: Daily Express/Primo 2 Celebrities Hij staat zelfs op zijn leeftijd nog aangeschreven als een macho. Bovendien vertelde Tom Jones (79) ooit zelf dat hij op het hoogtepunt van zijn succes makkelijk met 250 vrouwen per jaar seks had. Nu blijkt dat hij daar achter de schermen een prijs voor betaalde: “Zijn vrouw Linda sloeg hem geregeld bont en blauw’, zegt een vriend tegen het Britse Daily Express.

Op het toppunt van zijn carrière straalde hij een en al viriliteit uit. De vrouwelijke fans vielen dan ook bij bosjes. Dat hij voortdurend seks had met andere vrouwen, wist ook Toms echtgenote Linda, met wie hij, tot haar dood in 2016, toch 59 jaar getrouwd zou blijven. Niemand heeft ooit begrepen waarom Linda dat gedrag van Tom pikte, maar nu blijkt dat ze niet over zich heen liet lopen. Integendeel. “Tom vertelde me dat Linda wraak nam door hem, als ze weer eens hoorde van een van zijn avontuurtjes, bont en blauw te slaan”, zegt een vriend in tegen Daily Express. “Ze gaf hem niet zomaar een oorveeg, maar sloeg hem met haar vuisten en wanneer hij op de grond lag, schopte ze tot hij om genade smeekte.”

De ergste keer was naar verluidt toen Tom Jones in 1976 een geruchtmakende affaire had met Miss World Marjorie Wallace. “Normaal betekent seks voor Tom niets”, aldus de vriend. “Voor hem is het als een snoepje. Maar met Marjorie dreigde het meer te worden, dus kwam Linda tussenbeide en sloeg ze Tom met al wat ze binnen bereik had, tot hij beloofde met die vrouw te breken.”

Toch liefde?

Wat niet betekent dat er in het huwelijk geen liefde was. “Linda en Tom ontmoetten elkaar toen ze zestien waren en zijn altijd samen gebleven”, zegt de vriend. “Ze hebben altijd van elkaar gehouden. Linda heeft echter nooit kunnen begrijpen dat Tom op gebied van seks niet voldoende had aan één vrouw en nooit aan de verleiding heeft kunnen weerstaan. Maar hij heeft er ook nooit over gelogen. “Die rammelingen van Linda waren voor mij als straf voldoende, ik heb mezelf nooit verdedigd”, vertelde hij me.”