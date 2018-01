Tom Jones heeft een dakloze zoon: "Ik wil mijn vader gewoon één keer spreken" MVO

19 januari 2018

09u15 2 Celebrities De Britse zanger Tom Jones heeft een zoon die aan lager wal is geraakt. Jon Jones slaapt elke nacht op de vloer van een opvangcentrum voor daklozen, maar is naar eigen zeggen niet uit op het geld van zijn vader. "Ik wil gewoon zijn liefde kennen voor het te laat is."

Terwijl zijn vader er warmpjes bijzit met zo'n 150 miljoen euro, heeft Jon Jones (29) geen dak boven zijn hoofd. Elke dag verblijft hij in een opvangcentrum. Hij heeft Tom Jones nog nooit gesproken en ontving bijvoorbeeld ook nooit verjaardagskaartjes of cadeautjes. Jon is dan ook verwekt tijdens één van Toms vele buitenechtelijke affaires.

Toch geeft Jon de hoop niet op dat zijn 77-jarige vader hem ooit zal willen zien. "Ik wil zijn geld niet, daar geef ik niet om," zegt de jonge muzikant, die zelf graag een carrière in de muziekwereld zou beginnen. "Ik wil gewoon over normale dingen praten. Hoe het met hem gaat, hoe het met mij gaat... Ik wil hem leren kennen voor het te laat is.

Die kans is echter klein, want Tom Jones gaf zelfs niet toe dat hij een buitenechtelijk kind had, tot 2008. Ook al hadden DNA-tests opgelegd door een rechter zijn vaderschap voordien al lang bewezen. Zijn relatie met Jons moeder, Katherine Berkery, zou maar drie dagen hebben geduurd. Naar eigen zeggen zou Tom destijds met minstens 250 vrouwen per jaar hebben geslapen. De eerste 18 jaar van Jons leven heeft de zanger kindergeld betaald, maar hij maakte het vanaf het begin erg duidelijk dat hij verder niets te maken wilde hebben met zijn zoon.