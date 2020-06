Tom Jones denkt nog lang niet aan pensioen: “Ik ga door zolang ik adem” TDS

14 juni 2020

07u57 0 Celebrities Tom Jones mag met zijn 80 jaar allang de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, van stoppen wil de Britse zanger niks weten. In gesprek met de Daily Mirror zegt Sir Tom “door te gaan zolang ik adem.”

Op het podium springt en zingt hij op z’n 80ste nog altijd vrolijk rond. Deze zomer zou hij op het bühne van Suikerrock staan, maar daar steekt de coronacrisis een stokje voor. Het optreden wordt uitgesteld naar 2021. Maar ook de jonge generatie herontdekt de crooner nu hij al enkele jaren als coach te zien is in ‘The Voice UK’.

Jones hoopt dat hij nog een nieuwe monsterhit kan scoren. “Mensen weten dat ik ‘Sex bomb’ en ‘Delilah’ en dat soort dingen heb gemaakt”, vertelt hij. “Niet dat ik dat nog eens zou doen, maar misschien zit er nog wel zo’n tophit in. Je weet maar nooit, ik sluit het niet uit.”

Jones spreekt alvast z’n wens uit dat hij nog jaren wil blijven zingen. “Ik weet dat de tijd korter wordt vanwege mijn leeftijd, maar hoe kort weet ik niet. God is heel aardig voor me. Wat ik doe om voor mezelf te zorgen? Ik let meer op m’n stem dan dat ik deed toen ik jonger was. Ik drink heel veel water. En ik rook niet te veel sigaren.”

LEES OOK:

250 bedpartners en ruim 100 miljoen verkochte platen: Sir Tom Jones viert 80ste verjaardag