Tom Hiddleston is de 'meest stijlvolle man' van 2017 MVO

07u16 0 Jordan Strauss/Invision/AP Tom Hiddleston Celebrities De Briste acteur Tom Hiddleston werd door GQ Magazine tot 'meest stijlvolle man van het jaar 2017'. Hij won in de laatste stemronde van ex-One Directioner Harry Styles.

Hiddleston is bekend uit de film in het Marvel-universum, zoals 'Thor: Ragnarok', maar ook als hoofdrolspeler in de serie 'The Night Manager'. Vorig jaar stond hij in de spotlights door zijn korte romance met Taylor Swift.

De andere finalisten bestonden uit sterren als Tom Ford, Robert Pattinson, Shawn Mendes en Zayn Malik. Harry Styles en Tom Hiddleston schopten het tot de finale.

De acteur is bijna nooit te zien zonder stijlvolle outfit, en het klassieke kostuum met das is zijn handelsmerk.