Tom Hardy voor de derde keer vader geworden KD

13 januari 2019

10u35

Bron: People 0 Celebrities Tom Hardy (41) en zijn vrouw Charlotte Riley (37) zijn de trotse ouders van een flinke zoon. Hoe het kindje heet, wil het koppel voorlopig nog niet bekendmaken. Het is het tweede kind voor het koppel. Tom heeft wel nog een zoon uit een vorige relatie.

Het koppel heeft samen al een kindje van 3 jaar oud dat geboren werd in oktober 2015. Met Louis Thomas heeft Tom ook een 10-jarige zoon uit een vorige relatie. Het sterrenkoppel was al een tijdje uit het publieke oog verdwenen, met oog op de komst van hun kind. Op 4 juli werden ze het laatste gespot op de première van de film ‘Swimming with Men’, waar Charlotte een rol in vertolkte. Eerder verschenen ze ook op het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.

Tom en Charlotte leerden elkaar kennen op de set van ‘Wuterhing Heights’, waarna ze zich in 2010 verloofde. In 2014 huwden de twee in het grootste geheim.