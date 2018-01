Tom Hardy laat tattoo van 'alwetende' Leonardo DiCaprio zetten na verloren weddenschap KDL

31 januari 2018

11u45

Bron: ANP 0 Celebrities Tom Hardy heeft eindelijk 'Leo knows all' op zijn arm getatoeëerd. De tattoo heeft te maken met een weddenschap die de acteur twee jaar geleden aanging met zijn collega Leonardo DiCaprio.

Tom kreeg in 2016 een Oscar-nominatie voor beste bijrol in de film 'The Revenant'. In die film speelde hij samen met Leonardo. Die voorspelde dat Tom een nominatie zou krijgen. De twee maakten er een weddenschap van en de verliezer zou een tattoo zetten naar een ontwerp van de winnaar. De 40-jarige acteur verloor uiteindelijk en zag de Oscar naar Mark Rylance gaan voor zijn rol in 'Bridge of Spies'. Bijna twee jaar na de weddenschap van de twee, heeft Tom de tattoo toegevoegd aan zijn toch al uitgebreide tattoo-verzameling. Op een recente selfie met een fan, zijn de woorden 'Leo knows all' duidelijk te zien op de rechter biceps van Tom. Tom vertelde eerder aan British Esquire dat hij niet zeker wist of hij zijn deel van de weddenschap zou uitvoeren.

Niet de eerste keer

Brady heeft een geschiedenis met het moeten zetten van tatoeages na het verliezen van weddenschappen. Hij heeft ook de naam 'Lindy' op zijn lichaam staan. Dat was het resultaat van een weddenschap die hij verloor van zijn agent Lindy King. "Ik zei: 'Als je me ooit naar Hollywood brengt, zal ik je naam op me laten tatoeëren. Dus dat deed ik'", vertelde Tom ooit eens.

Tom Hardy gets embarrassing tattoo after losing his bet with Leonardo DiCaprio https://t.co/Vhwb48k29i pic.twitter.com/t16PcRo3nS Mirror Celeb(@ MirrorCeleb) link