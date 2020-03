Tom Hanks ontslagen uit het ziekenhuis, Idris Elba besmet door vrouw Trudeau: zo gaat het nu met de celebs met corona SDE

18 maart 2020

We schreven het al: ook beroemdheden ontsnappen niet aan een besmetting met het coronavirus. Onder meer Idris Elba, Tom Hanks en Olga Kurylenko lieten al weten in quarantaine te zitten. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met hen? We geven een korte update.

Idris Elba

Acteur Idris Elba maakte maandag bekend dat hij besmet is met het coronavirus. Ondertussen heeft hij een update gestuurd, om zijn fans te laten weten hoe het met hem gaat. “Het waren een absurde 24 uur”, klonk het in een filmpje dat dinsdagavond op de wereld werd losgelaten. “Sommige mensen die dit nu bekijken maken waarschijnlijk hetzelfde door, testen positief en moeten in quarantaine, hopend op het beste.” De acteur liet weten dat hij nog steeds geen symptomen heeft, maar zijn temperatuur twee keer per dag nakijkt. Idris heeft namelijk astma, waardoor hij een hoger risico loopt op complicaties. “Natuurlijk ben ik ongerust”, zei hij. “Ik ben ongerust over het virus, over mijn astma en hoe dat dingen erg ingewikkeld kan maken, maar ik ben ook ongerust over wat er gaande is in de wereld. Over hoe we hiermee omgaan.”

Idris gaf nog mee dat hij op 4 maart werd blootgesteld aan het virus. Opvallend genoeg is dat de dag waarop hij samen met Lewis Hamilton en Sophie Grégoire Trudeau, de vrouw van de Canadese premier Justin Trudeau, voor foto’s poseerde. En laat Sophie nu ook positief getest hebben op het coronavirus. Het lijkt er dus op dat zij Idris besmet heeft.

Met zijn vrouw, Sabrina, gaat ondertussen alles prima. Ook zij werd getest en wacht momenteel haar resultaten af. Dat ze samen met hem in zijn video’s te zien is, leverde hen wel wat commentaar op. “Kijk: Sabrina wilde aan mijn zijde staan”, zegt Idris daarover. “We hebben lang gepraat over het feit dat zij niet naar hier zou komen, maar dat deed ze wel. Daarom houd ik van haar, en ik zou voor haar hetzelfde doen. Op dit moment is liefde alles wat er is. Wie ben ik om de steun van mijn vrouw te weigeren? Hoezeer ik haar ook veilig wil houden, we nemen ook gewoon aan dat zij ook besmet is.”

Tom Hans en Rita Wilson

Tom Hanks en zijn echtgenote Rita Wilson waren de eerste twee beroemdheden - voor zover bekend - die besmet raakten met het coronavirus. Ze werden zelfs opgenomen in het ziekenhuis in Queensland, Australië, maar mochten die plek ondertussen verlaten. Momenteel moeten ze nog vijf dagen in quarantaine in een huurhuis in Australië blijven om uit te rusten. Gisteren liet Tom via sociale media nog weten: “Een week nadat we positief testten, zitten we in zelf-isolatie. De symptomen zijn zo ongeveer dezelfde. Geen koorts, maar een vermoeid gevoel. We vouwen de was op, doen de afwas en doen daarna een dutje op de zetel. Slecht nieuws: mijn vrouw, Rita Wilson, heeft al zes keer op rij gewonnen met Gin Rummy en staat 201 punten voor.”

Tom was in Australië voor de opnames van een nieuwe film. Naar verluidt zou niemand anders op de set besmet zijn geraakt.

Kristofer Hivju

Ook de Noorse acteur Kristofer Hivju is besmet met het coronavirus. Dat maakte de ‘Game of Thrones’-ster maandag bekend via sociale media. Bij een foto waarop hij met zijn vrouw te zien is, schreef Kristofer: “Helaas moet ik vertellen dat ik positief getest ben op Covid-19. Mijn familie en ik gaan zo lang dat nodig is in zelfisolatie.” De Noor, die in ‘Game Of Thrones’ Tormund Giantsbane speelde, zegt dat hij op zich in goede gezondheid verkeert, met alleen lichte symptomen en een verkoudheid. Voorlopig heeft hij nog geen nieuwe update over zijn gezondheid ingegeven.

Olga Kurylenko

Bond-girl Olga Kurylenko meldde maandag dat ze positief testte op het virus en thuis in quarantaine zat. “Ik ben al een week ziek: koorts en vermoeidheid zijn de belangrijkste symptomen bij mij”, klonk het op Instagram. Ondertussen heeft ze een korte update gegeven over haar situatie. “Bedankt aan iedereen die me een goede gezondheid gewenst heeft", schreef ze op Instagram. “Ik ben onder de indruk van zoveel vriendelijkheid.” En Olga maakte meteen van de gelegenheid gebruik om enkele vragen te beantwoorden. Zo schreef ze: “Ik zit niet in het ziekenhuis omdat ze vol zijn en ze alleen nog patiënten aannemen die voor hun leven vechten, als ik het goed begrijp. Men zei me dat ik een ambulance kon bellen als het slechter met me ging." De actrice werd wel getest in een ziekenhuis. Daar werd ze door een ziekenwagen heen gebracht toen ze meer dan 39 graden koorts kreeg.

Ze heeft geen idee waar ze het virus opliep, gaf ze toe. “Het kan overal geweest zijn. Ik kan het portier van een taxi hebben aangeraakt en het daar hebben opgelopen.” Maar ondertussen gaat het beter: “Een week lang had ik een stabiele temperatuur van 38 graden, soms oplopend tot 38,5 graden. Maar vandaag is de temperatuur gezakt!”

Rachel Lynn Matthews

Niet zo bekend bij ons, maar de jonge actrice Rachel Lynn Matthews leende onder meer haar stem aan het personage Honeymaren in ‘Frozen II’. Ook zij testte positief op het coronavirus en verblijft al een weekje thuis in quarantaine. Op haar Instagram Stories geeft ze een update van haar situatie: “Ik ben aan het herstellen bij mij thuis, dus niet in een ziekenhuis. Ik kan niet veel anders doen dan rusten, veel water drinken en vitaminen nemen. Het is vooral afwachten”, zegt ze. “Heel wat van jullie hebben gezegd hoe bang ze zijn. Wees dat alsjeblieft niet. Het komt allemaal goed, maar het is belangrijk dat we nu iets doen en dit serieus nemen.”