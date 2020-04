Tom Hanks getuigt over corona: “Rita had het echt zwaar, meer dan ik” LOV

21 april 2020

08u49

Bron: ANP 0 Celebrities Rita Wilson, de vrouw van Tom Hanks, heeft het volgens de Oscarwinnende acteur vele malen zwaarder gehad toen ze beide besmet bleken te zijn met het coronavirus. Hanks en Wilson (beiden 63) waren in maart in Australië, toen ze positief getest werden op het virus. Hanks was ‘Down Under’ voor de opnames van de biopic van Elvis Presley. Dat meldt Page Six.

“Rita had het echt zwaar, meer dan ik. Ze had veel hogere koorts en daarnaast nog wat andere symptomen. Ze raakte haar smaak-en geurvermogen kwijt, waardoor ze absoluut niet van eten kon genieten gedurende drie weken,” liet Hanks weten.

Hanks kampte vooral met pijn in zijn lijf en was ontzettend moe. Samen verbleef het stel twee weken in een Australisch ziekenhuis, waar ze onder meer het anti-malariamiddel hydroxychloroquine toegediend kregen. Hier werd Rita alleen maar misselijker van. “Ze was zo misselijk dat ze over de vloer moest kruipen om van haar bed naar de wc te komen.”

Zelf probeerde Hanks nog enigszins actief te blijven door wat oefeningen te doen in zijn kamer, maar dat lukte niet echt. “Toen ik tegen een verpleegster zei dat het me niet lukte om überhaupt tot de helft van mijn oefeningen te komen, keek ze me aan alsof ik gek was: ‘Meneer, u heeft COVID-19'.”

