Tom Hanks geeft update over besmetting met corona: “Jullie steun geeft ons kracht” BDB

13 maart 2020

08u22

Bron: ANP/CNN 1 Celebrities Tom Hanks (63) en zijn vrouw Rita Wilson (63) hebben op sociale media gedeeld hoe het met hen gaat nu ze besmet zijn met het coronavirus. Het koppel bedankt daarbij de fans voor de vele steunbetuigingen. “Dit betekent zoveel voor ons”, schrijft Rita.

Tom Hanks en z’n vrouw hebben het coronavirus opgelopen in Australië. De acteur was daar voor de opnames van een biopic rond Elvis Presley. Het echtpaar verblijft momenteel in quarantaine in een ziekenhuis aan de Gold Coast in het oosten van het land. "We hebben Covid-19 en zitten in isolatie zodat we het virus niet overdragen aan anderen. Ze zorgen hier ontzettend goed voor ons”, vertelt de acteur op Twitter bij een foto van hem en z’n vrouw. De twee zien er relatief goed uit.

“Er zijn mensen voor wie dit tot een hele ernstige ziekte kan leiden”, vertelt de acteur over de voorzorgen die getroffen worden. “We bekijken het dag per dag. Er zijn dingen die we allemaal kunnen doen om hier doorheen te komen. Volg het advies van de experts en zorg goed voor elkaar.”

Kracht

Tom sluit af met een bekende filmquote uit ‘A League Of Their Own’, waarin hij als honkbalcoach een lid van zijn vrouwenteam vertelt dat ze zich sterk moet houden. “Denk eraan, ondanks alles wat er nu gebeurt: there's no crying in baseball", grapt de acteur.

Ook Rita liet donderdag van zich horen. Op Instagram schreef ze dat Tom en zij dankbaar zijn voor de stroom aan lieve steunberichten. "Het betekent zoveel voor ons en geeft ons kracht."

(Lees verder onder de tweet.)

Ook de kinderen van de acteur lieten op sociale media weten dat hun ouders ok zijn. “Ze zijn eigenlijk niet zo ziek”, post Chet Hanks op Instagram. “Ze maken zich ook geen zorgen. En dat moet niemand doen. Ik apprecieer jullie bezorgdheid en steun, maar alles komt goed.”

Dat zegt ook de oudste zoon Colin Hanks. “M’n ouders worden ontzettend goed verzorgd”, schrijft hij op Twitter. “We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor de steun. Ik hou de hele tijd contact met hen en ben er zeker van dat ze goed zullen herstellen.”

LEES OOK: Onze vrouw in Hollywood vreest invloed van corona op filmindustrie: “Nog even en alles ligt hier plat”