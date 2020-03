Tom Hanks en vrouw Rita hebben coronavirus: sterren steunen het koppel BDB

12 maart 2020

06u56

Tom Hanks (63) en zijn vrouw Rita Wilson (63) zijn beiden besmet met het coronavirus. Dat heeft de acteur bekendgemaakt op Twitter. Het koppel krijgt een heleboel steunbetuigingen van andere sterren.

"Hallo iedereen, Rita en ik zijn in Australië. We waren een beetje moe en verkouden en kregen rillingen en een beetje koorts. Om dit goed aan te pakken, zoals we dat nu moeten in de wereld, hebben we ons laten testen op corona en zijn positief bevonden", schrijft de 63-jarige acteur op Twitter. "Wat nu? De medische autoriteiten hebben protocollen. Wij Hanksen zullen verder getest worden, geobserveerd en geïsoleerd zolang dat nodig is. We kunnen niet veel anders doen dan het per dag bekijken. We houden jullie op de hoogte."

Hanks is in Australië voor de opnames van de Elvis Presley-biopic waarin hij de rol van Nederlander Colonel Parker op zich neemt. Studio Warner stuurde woensdag een persbericht uit dat het had ontdekt dat "iemand" die betrokken was bij het filmproject het coronavirus had. Niet veel later maakte Tom bekend dat het om hem ging. Het echtpaar verblijft sindsdien in isolatie in een ziekenhuis aan de Gold Coast in het oosten van het land.

Opera van Syndey volledig gedesinfecteerd

Het Sydney Opera House heeft in een persbericht aangekondigd dat ze al haar lokalen aan het desinfecteren was. Dit na de komst van Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zaterdag. De Amerikaanse zangeres en producer trad zaterdagavond op in de Utzon-zaal van de Opera. Volgens de instelling waren 270 mensen aanwezig in de zaal, onder wie echtgenoot Tom Hanks.

De instelling leeft sindsdien de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten strikt na. Ook blijven ze in contact met de klanten en personeel, die volgens hen besmet zouden kunnen zijn. “De Opera heeft bepaalde maatregelen genomen voor de hygiëne en veiligheid, waaronder de ontsmetting van het gebouw zelf met een ontsmettingsmiddel gebruikt in ziekenhuizen”, klonk het nog.

Online kregen Hanks en z’n echtgenote meteen een pak steunbetuigingen. Zanger Richard Marx is bevriend met het stel en sprak Rita. “Ze klonk vrij goed, maar laten we allemaal wat liefde en goede vibes naar haar en Tom sturen”, liet hij weten op Twitter. Collega Bradley Whitford zei via Twitter tegen het echtpaar: “Heel veel liefs voor jullie, blijf sterk!”

Ludieke beterschapswensen

Tom en Rita’s zoon Chet liet in een filmpje op Instagram weten dat het goed gaat met zijn ouders, en dat de familie zich verder niet al te veel zorgen maakt. Ook Hollywoodcollega’s kwamen veelal met ludieke beterschapswensen. Comedian Marlon Wayans liet via Twitter weten: “Verdomme Tom, je moet ook altijd de eerste zijn. Eerste Emmywinnaar, eerste Oscarwinnaar, eerste met het coronavirus in Hollywood. Ik dacht dat deze voor mij was. Beterschap vriend, ik hou heel veel van je.” Vakgenoot Whitney Cumming beschuldigde het coronavirus ervan “de ster uit te kiezen waar we het meest om geven, alleen om een punt te maken.”

Presentatrice Amber Ruffin grapte daarna: “Tom Hanks heeft het coronavirus, de wereld staat op z’n kop. We moeten opnieuw beginnen, want er zijn geen goede dingen meer.” Acteur Lewis Ten twitterde: “Tom Hanks gaat het coronavirus overwinnen omdat hij een legende is. En dan maakt hij een film over hoe hij het coronavirus overwon.” De bekende journaliste Ann Curry liet weten: “Oké, nu hebben we allemaal iemand waar we van houden in ons leven met het coronavirus.”