Tom Hanks, de laatste vriendelijke kerel in Hollywood: "Hij kent iedereen op de set bij naam, en hij betaalt ook de koffie"

07 januari 2020

15u00 0 Celebrities ‘De vriendelijkste kerel in Hollywood’, het is een titel die vele celebs graag mee zouden krijgen, maar het is er maar eentje gegeven. Tom Hanks heeft die eer al jaren op zijn naam staan, en zijn fans hebben er blijkbaar goede redenen voor.

Tom staat erom bekend dat hij iedereen om zich heen met vriendelijkheid en respect behandelt, of ze nu bekend zijn of niet. Zelfs complete vreemden komen met verhalen over zijn generositeit. De Amerikaanse journaliste Taffy Brodesser-Akner noemde haar interview met Hanks zelfs ‘helend’. Zij worstelde met een depressie op het moment dat ze bij hem langsging, en voelde zich veel beter toen ze weer vertrok. “Opgelet”, schreef ze bij het afgewerkte product dat vorige maand in de New York Times verscheen, “Dit interview met Tom Hanks zal je minder slecht doen voelen! Wat een aardige, inspirerende man. Hij heeft niet de nood om gekend te zijn door zijn publiek, maar langs de andere kant voelt hij ook geen haat of irritatie tegenover journalisten, zoals ik dat wél vaak gezien heb bij andere grote sterren. Hij zei ook iets prachtigs over ouderschap: ‘het enige dat een vader echt kan doen voor zijn kinderen is oprecht zeggen dat hij van ze houdt, als je dat doet komt de rest vanzelf’.” Haar lovende woorden inspireerden ook anderen om Hanks de hemel in te prijzen, en vandaag is er alweer zo’n golf van bewondering opgestart.

Oevreprijs

Het begon allemaal tijdens de Golden Globes. Hanks was zondagnacht zichtbaar geroerd toen hij de prestigieuze Cecil B. DeMille-prijs voor zijn complete oeuvre in ontvangst mocht nemen. Hij had moeite om zijn tranen binnen te houden toen hij zich in zijn dankwoord richtte tot zijn familie. “Ik ben gezegend met een familie zoals deze hier vooraan, met een vrouw die in alle opzichten fantastisch is en mij heeft geleerd wat liefde is, en vijf kinderen die moediger, sterker en wijzer dan hun oude vader zijn”, zei hij. “Een liefdevolle groep mensen die mij soms maandenlang moet missen. Natuurlijk zou ik hier anders niet staan als ze dat niet zouden accepteren. Ik kan nauwelijks zeggen hoeveel jullie liefde voor mij betekent.”

Nadat Hanks zijn vrouw en kinderen had bedankt, somde de acteur ook een hele lijst collega’s op die hem gedurende zijn carrière hebben geholpen. “Je bent een sukkel als je niet een beetje jat van iedereen met wie je samenwerkt”, aldus Hanks. De acteur noemde onder meer namen Meryl Streep, Denzel Washington, Meg Ryan, Antonio Banderas en Julia Roberts. Het feit dat Hans schijnbaar niemand wilde vergeten, en zo oprecht dankbaar leek voor de prijs, vonden vele kijkers hartverwarmend. “Wow”, schrijft iemand op sociale media. “We keken hier zonet naar de énige échte sympathieke man in heel Hollywood.”

De laatste sympathieke kerel

De prijsuitreiking zette zijn fans alweer aan om hem te bejubelen op sociale media. Wereldwijd worden verhalen gedeeld over ‘die enorm vriendelijke kerel, Tom Hanks’.

“Tom had ooit een interview bij onze krant in Los Angeles”, klinkt het op Twitter. “Hij kwam binnen, zag dat het tapijt helemaal versleten was, en schreef onmiddellijk een cheque voor nieuwe vloerbekleding.”

“Hij reed door onze drive-through en betaalde ook voor de persoon achter hem”, schrijft iemand anders. “Hij vroeg aan de persoon achter de kassa of die ook de volgende bestelling al wilde aanrekenen. Opmerkelijk.”

Twitteraar Steve Goldberg herinnert zich het volgende: “Toen Tom Hanks in 2008 opnames voor ‘Angels & Demons’ aan het maken was in Rome, konden een bruid en haar vader de kerk niet bereiken vanwege alle ophef rond de filmset. Dus Tom liet de camera’s stilleggen, en begeleidde hij de bruid hoogstpersoonlijk naar haar huwelijk.” Een tourist die toevallig ook op dat moment aanwezig was bevestigt het verhaal: “Wij waren toen ook in Rome op vakantie, en hebben alles gezien. Het was zo’n mooi moment dat we een traantje hebben weggepinkt. Sindsdien zijn we grote Tom Hanks-fans!”

Lovende journalisten

“Hij liet handgeschreven bedankbriefjes achter voor iéder lid van de crew op de set van ‘A Beautiful Day In The Neighbourhood’.”, weet één van de medewerkers. “Ongezien, geen enkele acteur doet zoiets, maar Tom wel.”

Ook andere journalisten waren onder de indruk van zijn vriendelijkheid. “Ik benaderde hem voor een interview tijdens een receptie. Hij riep: ‘Ik heb koffie nodig!’ en wandelde weg. Ik dacht natuurlijk dat hij wegvluchtte en dat ik hem nooit zou interviewen. Alweer een vreselijke beroemdheid... Maar nee: enkele minuten later had hij me weer gevonden tussen de menigte. ‘Ik ben er klaar voor nu’, zei hij. Hij had koffie bij zich, en hij bood zelfs zijn excuses aan. ‘Ik had echt koffie nodig’, klonk het. Dat begreep ik volledig, en tot vandaag toe is hij mijn favoriete celeb.”

Over koffie gesproken: “Toen hij voet zette in de persruimte van het Witte Huis viel hij achterover: iedereen zat krap op elkaar, constant te werken aan kleine tafeltjes. Wat hij meteen opmerkte: er was niet eens een koffiemachine voor de aanwezige pers. De volgende dag stond er eentje van 2.000 dollar op de stoep, met de boodschap: ‘bedankt voor het harde werk dat jullie doen voor ons land, en bedankt om de waarheid te schrijven, zelfs als jullie daarvoor in die kleine persruimte moeten zitten.’”

“Ik werkte ooit op een set met Tom, en ik was een echte ‘niemand’, de zoveelste assistent”, vertelt Brain Etling. “Maar Tom kwam meteen op me afgewandeld, stak zijn hand uit en zei: ‘Hey, ik ben Tom, hoe heet jij?’ En hij is mijn naam niet meer vergeten. Volgens mij kende hij trouwens iedereen op de set bij naam. Hij vroeg me vaak persoonlijke dingen over mijn leven en gaf we dan advies. Ik voelde me nooit slechts een nummer als hij aan het werk was.”

Heel menselijk

Molly McKew, zijn buurvrouw uit Idaho, had zich geen betere buur kunnen wensen. “In onze omgeving zijn er vaak bosbranden. We zien dan hoe Tom water, voeding en hulpmiddelen levert aan de brandweerlui die dan dag en nacht aan het werk zijn. Hij wordt er nooit om gevraagd, maar hij doet het elke keer.”

Een andere Twitter-gebruiker herinnert zich de dag dat hij met zijn vader door het park ging wandelen in Pasadena. “Mijn vader liep een heel eind voorop, en kwam opeens Tom Hans en zijn vrouw, Rita, tegen. De twee stopten een tijdje en maakten een babbeltje met mijn vader, net zoals eender welke andere passant zou doen. Zo beroemd, maar toch zo menselijk! Mijn vader is het nooit vergeten.”

Te veel om te tellen

Taffy Brodesser-Akner verzamelt de verhalen die de ronde doen op Twitter na twee maanden nog altijd. “Het zijn er echt te veel om te tellen! Ik kan het amper bijhouden... Dit is echt hartverwarmend, zeg. Misschien dat ik ze wel bundel tot een nieuw artikel, of wie weet, een boek.”