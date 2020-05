Tom Cruise zoekt voor het eerst in jaren weer contact met zijn dochter: “Hij wil opnieuw een papa zijn voor Suri” Redactie

21 mei 2020

14u00

Bron: PRIMO 1 Celebrities Al jaren liet hij niets meer van zich horen, maar nu zou Tom Cruise (57) toch een poging ondernemen om opnieuw contact te krijgen met zijn dochter Suri (14). Of zijn ex Katie Holmes (41), de moeder van Suri, dat zal toestaan, is nog een open vraag. Dat staat te lezen in weekblad Primo.

De laatste keer dat Tom Cruise met zijn dochter werd gefotografeerd, was het meisje nog maar zeven. Dat was in september 2013 in New York en sindsdien werd Cruise nooit meer in het gezelschap van Suri gesignaleerd. Volgens vrienden van Cruises ex Katie Holmes, die in 2012 de echtscheiding aanvroeg, hebben de twee na dat weekend in de Big Apple ook geen contact meer gehad. “Omdat het een vechtscheiding werd en Katie geen zin had om toe te geven aan de grillen van Tom”, zegt een van Katies vriendinnen. “Hij had het al té bont gemaakt en bovendien wilde ze vermijden dat Tom Suri meesleurde in de waanzin van zijn zogezegde religieuze overtuiging, die onzin van de Scientology Church.”

De manier waarop Cruise zijn Scientology-lidmaatschap beleefde, was trouwens de belangrijkste reden waarom Katie bij hem wegging. Zij kon zich niet vinden in de praktijken van Scientology en had de vermeende kerk de rug toegekeerd. Dat maakte van haar meteen een ‘suppressive person’, iemand die de ware beleving van de echte Scientology-gelovige in de weg staat en waarmee sekteleden volstrekt geen contact mogen hebben. Zelfs niet als het familie is. De betekende meteen ook dat Suri haar vader niet meer te zien zou krijgen.

(lees verder onder de foto)

Sekte-boegbeeld

Niet dat Tom het daar moeilijk mee had. Hij was druk bezig met films maken, maar zelfs als hij enkele weken of zelfs maanden vrij had, deed hij geen enkele moeite om contact op te nemen met zijn dochter. Hij besteedde die vrije tijd aan Scientology. Tom Cruise werd het boegbeeld van de sekte en een van de dichtste vrienden van de bijzonder omstreden en door sommigen als gevaarlijk omschreven Scientology-leider David Miscavige. Onlangs verkocht Cruise zelfs zijn villa in Los Angeles en verhuisde hij naar een nieuw domein vlakbij het operationele hoofdkwartier van Scientology in Clearwater, Florida.

Toch zou Cruise volgens met de jaren gaan beseffen dat hij serieuze steken heeft laten vallen. Hij zou nu toch contact willen met Suri en daarvoor Katie via-via benaderen. Maar staat ze daarvoor open? Misschien wel, zeggen vrienden. Enkele maanden geleden gingen Katie en Jamie Foxx (52) na zes jaar uit elkaar, en sindsdien moet Suri het stellen zonder vaderfiguur in haar leven. “Dat heeft zo’n meisje als Suri nochtans nodig”, beweert een insider. “Per slot van rekening is en blijft Tom haar papa. Het zal wellicht niet makkelijk zijn voor Suri. Ze is van Tom vervreemd. Maar hij wil voor haar opnieuw een vader zijn.”

LEES OOK:

Katie Holmes getuigt over leven na Tom Cruise, die hun dochter al 7 jaar niet zag: “Ze is hier sterker uitgekomen”

Tom Cruise breekt hart van dochter Suri: “Hij gelooft niet meer dat ze zijn kind is”

BEKIJK OOK: Tom Cruise gelooft niet meer dat Suri zijn dochter is



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.