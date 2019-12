Tom Cruise zit achter Michelle Dockery aan: “Met zijn verleden maakt hij geen schijn van kans” Redactie

20 december 2019

16u02

Komt er een einde aan het zeven jaar oude vrijgezellenbestaan van superster Tom Cruise (57)? Op de British Fashion Awards werd hij opgemerkt aan dezelfde tafel als actrice Michelle Dockery (38), bekend van 'Downtown Abbey', en hij zou zijn uiterste best gedaan hebben om indruk op haar te maken. Dat schrijft het blad PRIMO deze week. Of dat iets zal opleveren, is afwachten, maar veel kans geeft men hem niet.

Volgens vrienden is Cruise danig onder de indruk van de charme, de persoonlijkheid en de schoonheid van Michelle, maar of dat allemaal wederzijds is, is een stuk minder duidelijk. Volgens intimi van Cruise is hij alleszins wel van plan om verdere stappen te ondernemen en Michelle te verleiden.

Vrienden van Michelle betwijfelen of hij zal slagen in zijn opzet. ‘Misschien vindt Michelle Tom wel een toffe gast, maar ze heeft momenteel een relatie en is niet iemand die dat zomaar op het spel zet voor een dwaze affaire. Michelle wordt niet zomaar verliefd. Maar als ze voor iemand valt, valt ze voor die man met heel haar hart.’

Dat bleek toen haar verloofde John Dineen in 2015 aan kanker overleed. ‘Meer dan twee jaar zat ze er compleet door, was ze emotioneel niet in staat om dat te verwerken’, vervolgen die vrienden. ‘Ook nu nog zegt ze dat ze dan wel niet getrouwd waren, maar dat ze zich wel een weduwe voelt. En haar relatie met haar nieuwe vriend Jasper Waller-Bridge, een muziekmanager, is stabiel.’

Bovendien wijzen anderen op Tom Cruises beladen amoureuze verleden. Hij had dikwijls affaires met veel oudere vrouwen en heeft van zijn echtscheidingen steeds een janboel gemaakt. Hij verbrodde het al helemaal bij Katie Holmes in 2012, om maar te zwijgen over zijn belabberde relatie met zijn dochter uit die laatste relatie, Suri (13). ‘Tom Cruise wordt trouwens nog altijd geassocieerd met de Scientology-sekte en dat is iets waar Michelle zeker voor zal oppassen. Ze is een verstandige vrouw en ze zal zich niet zomaar laten inpakken. Door niemand. Ook niet door Tom Cruise. Met zijn verleden geef ik hem geen schijn van kans!’