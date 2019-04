Tom Cruise maakt van liefde geen prioriteit: "Religie komt voor relaties” SD

15 april 2019

08u54

In 2012 scheidde Tom Cruise (56) van Katie Holmes (40), en sindsdien is de acteur niet meer met een relatie naar buiten gekomen. Volgens vrienden van de 'Mission Impossible'-acteur zit zijn toewijding aan Scientology daar voor iets tussen.

“Sinds zijn hartverscheurende, erg publieke breuk met Katie, is Tom erg terughoudend om opnieuw verliefd te worden”, vertelt een vriend van de acteur aan HollywoodLife. “Er zijn momenten waarop hij vindt dat het oké is als hij nooit meer opnieuw trouwt. Tom spreekt af en toe wel eens af met vrouwen, maar nooit in het openbaar. Hij blijft altijd erg privé en hij heeft geen vaste vriendin.”

Het probleem zit hem volgens diezelfde vriend in Toms toewijding aan de Scientology-kerk. “Tom wil een relatie met een vrouw die eenzelfde spirituele interesse heeft. Dat verkleint de groep waaruit hij een partner kan kiezen, aanzienlijk.”

De acteur zelf lijkt er alvast niet al te zeer om te malen. “Tom vindt het fijn om verliefd te worden, maar hij is ook gelukkig alleen en hij heeft geaccepteerd dat hij - na drie mislukte huwelijken - misschien nooit meer zal trouwen. Hij waardeert zijn privacy en zijn religie is belangrijker voor hem dan zijn relaties of wat dan ook.” En dat is niet overdreven. Naar verluidt heeft de acteur ook zijn dochter Suri (12) niet meer gezien sinds 2013 omdat ze geen deel uitmaakt van Scientology.