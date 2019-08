Tom Cruise leert paragliden voor nieuwe actiefilm SDE

28 augustus 2019

16u09

Bron: ANP 0 Celebrities ‘Je bent nooit te oud om te leren’ is zonder twijfel een levensmotto van Tom Cruise (57). De acteur werd in de Franse Alpen gespot terwijl hij lessen paragliden kreeg. Aangezien Cruise erom bekend staat zijn eigen stunts te doen, zou het goed kunnen dat hij zich daarmee voorbereid op een nieuwe film.

Tom werd nauwlettend in de gaten gehouden door zijn instructeur en een klein team terwijl hij de lucht in ging en leerde landen. Op foto's van Daily Mail is te zien dat de ‘Mission Impossible’-ster zeer gefocust een stukje boven de grond zweeft. Bij paragliden is het de bedoeling om met een parachute-achtig scherm zo lang mogelijk in de lucht te zweven. Dit gebeurt vaak op honderden meters hoogte. Zo ver ging Cruise bij lange na niet. Hij moet eerst zijn houding en balans nog perfectioneren.

new pic's of Tom paragliding.. https://t.co/VKR64Gf1MD Crazy Cat Lady(@ ACrazzyCatLady) link

Het is nog onduidelijk welke film Tom aan het voorbereiden is. Het is in ieder geval te hopen dat Cruise voorzichtig is. Twee jaar geleden brak de acteur nog zijn enkel toen hij van een stelling naar een gebouw sprong voor opnames van ‘Mission Impossible 6'. “Ik achtervolgde Henry Cavill. Het was de bedoeling dat ik de muur zou raken en mezelf erover zou trekken, maar helaas raakte mijn voet de muur”, vertelde Cruise daarover in een interview. “Ik wist meteen dat mijn enkel gebroken was. Aangezien ik het niet opnieuw wilde doen, deed ik gewoon verder. En daarna zei ik: ‘Mijn enkel is gebroken. That’s a wrap. Breng me nu naar een ziekenhuis. En toen begon iedereen zijn vakantie te regelen.”