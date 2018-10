Tom Cruise heeft dochter Suri al jaren niet meer gezien: "Hij kiest daar zélf voor, omdat ze niet bij Scientology hoort" MVO

04 oktober 2018

11u33 0 Celebrities Na zijn scheiding van Katie Holmes in 2012, heeft Tom Cruise (56) zijn dochter niet meer gezien. De 'Mission Impossible'-acteur heeft al 5 jaar niet meer naar Suri omgekeken, omdat ze zijn spirituele overtuiging niet deelt.

De breuk met zijn familie zou zijn eigen keuze zijn, omdat Suri geen deel uitmaakte van Scientology, de machtige sekte waarvan Tom al tientallen jaren het boegbeeld is.

Nochtans heeft Cruise het recht om zijn ondertussen 12-jarige dochter 10 dagen per maand te zien, ook al kreeg Holmes de volledige voogdij toegewezen. Hij doet alleen geen beroep op dat recht, omdat Scientology neerkijkt op personen buiten de religieuze beweging.

"Het is jammer," zeggen bronnen dichtbij de acteurs. "Maar het is zijn beslissing. Al zijn veel vrienden en familieleden van Katie het erover eens dat Suri beter af is zonder hem als negatieve invloed."

Geheime relatie

Katie Holmes (39) daarentegen gebruikte de afgelopen 5 jaar net om meer tijd door te brengen met haar gezin. Dit jaar maakte ze haar relatie met acteur Jamie Foxx openbaar, na jarenlange speculatie over een romance tussen de twee. Het wordt gezegd dat Katie 5 jaar lang niemand publiekelijk mocht daten, vanwege een scheidingscontract met Cruise.

Geen minnares

Tom mag zijn ex-vrouw en dochter dan nooit meer zien, ook hij is verder gegaan met zijn leven. De voorbije jaren werd hij gelinkt aan een hoop verschillende vrouwen.

Zijn 'Mission: Impossible - Fallout' co-ster, Vanessa Kirby, ontkent echter dat zij zijn laatste verovering is. "Mensen zagen ons kussen op de set en dachten dat het echt was," klaagt ze. "Ik heb een vriend, die de situatie gelukkig wél begreep. Toch schreef men: 'De volgende echtgenote valt aan Toms voeten.' Nee, niets is minder waar."