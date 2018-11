Tom Cruise geweigerd voor rol... omdat hij te klein is KD

14 november 2018

19u19

Bron: BBC 0 Celebrities Tom Cruise (56) mag de rol van Jack Reacher niet meer vertolken in de opkomende reboot. De acteur wordt geweigerd op basis van zijn lengte. “Hij is gewoon te klein", klinkt het.

Tom vertolkte het personage nochtans in de twee films over Jack Reacher. Maar de auteur van de boeken waarop de films gebaseerd zijn, heeft daar nu spijt van. “Tom was eigenlijk te klein voor de rol van actieheld”, aldus Lee Child. In de boekenreeks van Lee Child is Reacher 1,95 meter en heeft hij enorme handen. Tom Cruise is niet groter dan 1,70 meter. Daarom wordt een andere en grotere hoofdrolspeler gezocht voor de serie.

Wanneer de reboot er komt, is nog niet duidelijk. Wel is geweten dat het deze keer niet om een film, maar om een serie gaat. Dat maakte auteur Lee Child zelf bekend aan de BBC.