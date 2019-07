Tom Cruise breekt hart van dochter Suri: “Hij gelooft niet meer dat ze zijn kind is” TDS

Bron: National Enquirer 34 Celebrities Niemand die het kan begrijpen, maar toch is het zo: superster Tom Cruise (57) heeft zijn dochter Suri (13) al zeven jaar niet gezien. Na de echtscheiding van actrice Katie Holmes (40) liet hij haar het hoederecht en keerde hij hun dochter de rug toe. De situatie wordt ook enkel erger, meent ex-Scientologist Samantha Domino. Zij beweert in de Amerikaanse media dat Cruise er intussen van overtuigd is dat Suri niet écht zijn dochter is.

De voorbije zeven jaar kwamen al verschillende redenen bovendrijven waarom Tom Cruise niet meer omkijkt naar zijn dochter Suri. De belangrijkste en meest gehoorde verklaring is dat de acteur zo in de greep is van de Scientology Kerk, dat hij geen persoonlijk contact wil met mensen die géén lid zijn van die religieuze sekte. Zij zouden Tom Cruise zelfs een heus ‘ontkoppelingsbeleid’ hebben opgedragen, waardoor hij alle contact moest verbreken met zijn ex-vrouw Katie, omdat zij wordt bestempeld als een “onderdrukkende persoon”.

“Tom krijgt van de kerk geen spirituele begeleiding als hij nog maar enige connectie heeft met Katie. Zijn dochter Suri was dus collateral damage, geen enkel contact was mogelijk, zegt voormalig Scientology-lid Samantha Domino. De ‘Mission: Impossible’-acteur zou er intussen van overtuigd zijn dat Suri niet écht zijn dochter is. “Tom gelooft rotsvast dat Suri gewoon een ziel of een geest in een lichaam is die hij opnieuw zal ontmoeten in een volgend leven. Dat Suri een wezen is, en niet zijn dochter.” Het zou ook geen verschil maken of Suri sterft of niet. “Als een kind sterft, maakt dat eigenlijk niet uit. Je kan opnieuw zwanger worden en een nieuw kind baren, zodat de ziel van je verloren kind in een nieuw lichaam kan terugkeren.”

Hart gebroken

Volgens haar omgeving zou Suri’s hart gebroken zijn door de jarenlange afwezigheid van haar vader. De regeling die bij de scheiding van Tom en Katie werd getroffen schreef voor dat Cruise nochtans het recht had om Suri 10 dagen per maand te zien. “Maar hij koos er altijd voor dat niet te doen”, klinkt het.

Wat het bovendien nog extra pijnlijk maakt voor Suri: Tom brengt de laatste maanden wél opvallend veel tijd door met Isabella en Connor, zijn kinderen die hij met ex Nicole Kidman adopteerde. Ook zij zijn door Tom toegetreden tot de sekte, en werden verplicht om afstand te nemen van hun moeder. Met hen mag de acteur dus wél contact hebben, iets waar hij de laatste tijd enorm zou op inzetten.

Laatst samen

Tom werd in 2012 voor het laatst gezien met Suri. Vader en dochter bezochten in augustus van dat jaar een attractiepark. De precieze details van de scheiding van Tom en Katie zijn overigens nooit bekendgemaakt, maar wel is geweten dat Katie niet wilde dat haar dochter op zou groeien volgens Scientology-regels. Tom is al jaren fervent aanhanger van de beweging.