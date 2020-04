Tom Brady besloot te veranderen na brief van Gisele Bündchen: “Ons huwelijk maakte haar niet gelukkig” SDE

Bron: Page Six 0 Celebrities Tom Brady (42) en Gisele Bündchen (39) zijn al 11 jaar getrouwd, maar ook hun huwelijkspad verliep niet altijd over rozen. Dat vertelt de American football-speler aan radiopresentator Howard Stern (66).

“Een paar jaar geleden had ze het gevoel dat ik mijn deel niet deed wat betreft ons gezin", zegt een openhartige Tom Brady in het gesprek. “Ze had het gevoel dat ik een heel seizoen lang alleen maar American football speelde terwijl zij voor het huishouden zorgde. Wanneer het seizoen voorbij was, dacht ik: ‘Geweldig, nu kan ik aan al mijn andere zakelijke activiteiten beginnen, zoals football-training.’ En zij keek naar mij: ‘En wanneer ga je iets in het huishouden doen? Wanneer ga je de kinderen eens naar school brengen?’”

“Ik moest dus ten rade gaan bij mezelf en veranderen", geeft Brady toe. “Ons huwelijk maakte haar niet gelukkig, dus ik moest iets veranderen.” De atleet verklapt ook dat zijn echtgenote hem een emotionele brief schreef, die hij nog steeds bewaart, als een herinnering dat tijden veranderen. “Wat tien jaar geleden werkte, zal niet altijd blijven werken", zegt hij. “We groeien op verschillende manieren.”

Hij voegt er nog aan toe dat topmodel Gisele, met wie hij twee kinderen heeft, meer is dan enkel een knappe kop. “Ze is waarschijnlijk heel anders dan hoe het publiek haar bekijkt, dan hoe een topmodel bekeken wordt", zegt hij. “Ze is een erg spirituele vrouw.”

