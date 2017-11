Tom Barman zelf onder vuur na #MeToo-uitspraken: "De opperseksist vermomt zich nu als moraalridder" Fien Tondeleir & Annelies Roebben

Bron: Eigen berichtgeving, SCEPTR 110 Ronny De Coster Tom Barman, frontman van dEUS, tijdens een optreden op 'Feest in het Park' in 2015. Celebrities "We lopen hier op veel vlakken voorop, maar op gebied van seksisme zijn we achterlijk." Dat zei Tom Barman (45) gisteren tijdens 'De Afspraak' op Canvas. Die uitspraak keert als een boemerang terug in zijn gezicht, want één vrouw beschuldigt de dEUS-frontman vandaag van grensoverschrijdend gedrag. "Wat een hypocriete arrogantie", zegt Marie Meeusen.

Ook Tom Barman wilde gisteravond bij presentator Bart Schols zijn zegje doen over de vele getuigenissen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en schoof mee aan tafel. Hij liet er verstaan dat mannen best in eigen boezem kijken. “Ik krijg het vooral van de toon 'mogen we dit allemaal niet meer?'", aldus Barman. "Ik krijg het van die misplaatste verongelijktheid. Mogen we dan geen 400 sms’jes meer naar iemand sturen? Neen, natuurlijk niet.” En hij voegt toe: “Ik vind het schandalig, ons land loopt voorop als het gaat over kunst, wetenschap en ethische kwesties. Maar op het gebied van racisme en seksualiteit zijn we gewoon achterlijk.”

Op sociale media werd Barman volop geprezen voor die uitspraak. Maar bij alvast één vrouw schiet ze in het verkeerde keelgat. Marie Meeusen (36) vertelt hoe Barman haar lastigviel in een café. "'Als gij naar het toilet wilt gaan, zulde mij eerst moete pijpen, maske’, zei Barman mij zo’n vijftien jaar geleden terwijl hij de toegang tot de toiletten in het Antwerpse ‘Café au lait’ versperde. Wat een hypocriete arrogantie. De opperseksist vermomt zich nu als moraalridder. Benieuwd of deze beerput ook open mag?" En ze sluit af met #Barmanhetoo?

Geen zelfinzicht

"Barman speelt inderdaad de moraalridder, zonder enige blijk van spijt of zelfinzicht", vertelt ze aan onze redactie. "Dit schiet behoorlijk in het verkeerde keelgat." Meeusen is het grondig beu, alle verhalen die plots komen bovendrijven. Daarom ook dat ze er geen enkel probleem mee heeft om haar naam te noemen. "Ik heb niet het gevoel dat ik diegene ben die zich hiervoor moet schamen. Ervaringen in mijn leven maken me in deze #MeToo-storm vastberaden om intimiderend en grensoverschrijdend gedrag niet langer stilzwijgend te laten passeren."

Marie - die nu in Nederland woont, maar opgroeide in Mortsel - hoopt in de eerste plaats dat andere vrouwen die soortgelijk naar gedrag hebben meegemaakt, nu ook hun mond opendoen en hun verhaal vertellen. "Let op: ik ben niet 'het gezicht van', maar vertel wel een exemplarische anekdote", sluit ze af.

IJsje likken

Ook een andere vrouw vertelt op Facebook hoe haar vriendin benaderd is geweest door Barman. “Mijn vriendin kwam buiten op De Keyserlei met een ijsje, om daar door Tom Barman op zijn Vespa te worden aangesproken. 'Ik heb nog wel iets waar gij aan kunt likken', zei hij." Ook hier zou het gaan om feiten van vijftien jaar geleden. De vriendin in kwestie ontkent de feiten echter en zegt dat ze niet bewust door Barman werd opgewacht aan de winkels - zoals de Facebookpost ook vermeldt. "Ik voelde me op dat moment niet geïntimeerd", vertelt ze ons aan de telefoon.

Laag bij de grond

Barman reageert geschrokken op de berichten: “Ik vind het heel jammer dat mij nu verweten wordt dat ik de moraalridder uithang. Dat is niet de bedoeling. Toen ik mijn pleidooi in 'De Afspraak' startte met de uitspraak dat wij als mannen in eigen boezem moeten kijken, bedoelde ik ook echt mezelf. Maar in zo'n programma gaat het van de hak op de tak soms. Ja, ik heb grove dingen geroepen naar vrouwen. Zeker weten. Ik ben opgegroeid met zussen. Maar de uitspraken die ze me nu verwijten? Daar herken ik me totaal niet in. Zo laag bij de grond…"

"Als dat toch is gebeurd, wil ik mij gerust ondubbelzinnig excuseren bij die vrouwen. Achter de rest van mijn verhaal blijf ik staan. Ik meen het: we lopen hier op veel vlakken voorop, maar bij het reageren op seksisme lopen we achter. Ik ben zelf ooit gestalkt geweest, tot in mijn living zelf. En via sms. Dus die teneur van nu - ‘allez, sms'en mag dat nu al niet meer?’ - kan voor mij totaal niet. Net dat punt wilde ik maken gisterenavond."

Tom Barman is vooral bekend als frontzanger en gitarist van dEUS en is ook filmregisseur. Zo draaide hij in 2002 onder meer 'Any Way the Wind Blows'.