Toch geen rechtszaak voor Brangelina: akkoord over hoederecht kinderen kv

01 december 2018

06u36

Bron: Belga, ANP 0 Celebrities Angelina Jolie en Brad Pitt, een van de bekendste koppels uit Hollywood die twee jaar geleden hun scheiding aankondigden, hebben nu eindelijk een akkoord bereikt over het hoederecht voor hun zes kinderen. Dat berichten Amerikaanse media op basis van hun advocaten. Door het onderlinge akkoord wordt een pijnlijke rechtszaak vermeden.

Jolie en Pitt hebben zes kinderen, tussen 11 en 17 jaar, van wie er drie geadopteerd werden. Op basis van de aanbevelingen van een specialist is een regeling getroffen over wie wanneer het toezicht heeft over de kinderen. Het akkoord werd intussen door beide partijen en door een rechter bekrachtigd.

Aanvankelijk wilde Jolie alleen het hoederecht, terwijl Pitt bereid was om dat te delen. De uiteindelijke uitkomst blijft vertrouwelijk, "in het belang van de kinderen", aldus de advocaten.



Jolie en Pitt gingen in september 2016 uit elkaar, ruim twee jaar nadat ze trouwden. Het stel, dat door de media Brangelina werd genoemd, was ten tijde van de breuk bijna twaalf jaar samen. Ze hebben zes kinderen: Maddox (17), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (12) en de tienjarige tweeling Vivienne en Knox.

Als reden van de breuk gaven de twee “onoverbrugbare verschillen” op. Volgens geruchten pakte de actrice haar biezen nadat Pitt een van de kinderen had geslagen.