Tinne Oltmans, Belle Perez, Gene Thomas en 7 collega’s brengen opmerkelijke ode aan ‘Vlaanderen Boven’ MVO

03 juni 2018

18u08 0 Celebrities Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Raymond van het Groenewoud zijn legendarische single 'Vlaanderen boven’ uitbracht. Het ideale moment voor 10 topartiesten om de nieuwbakken Vlaanderen Boven Band Musical.Ly versie te maken van het nummer.

Belle Perez, Loredana, Raf Van Brussel, Wim Soutaer, Barbara Dex, Mathias Vergels, Peter Van Laet, Maureen, Tinne Oltmans en Gene Thomas geven samen met andere artiesten van de band het allerbeste van zichzelf. “Samen met de muzikanten spelen we de grootste hits uit Vlaanderen en toppers die in Vlaanderen zijn ontstaan. Van Soulsister zijn ‘The Way To Your Heart’ naar ‘Ik wil je’ van De Kreuners, tot het kniezwengelende ‘Je t’adore’ van Kate Ryan", vertelt initiatiefnemer en Vlaanderen Boven Band-frontman Gene Thomas.

"Wie komt kijken gaat zich geweldig amuseren met zowel Nederlandstalige classics als internationale tophits. We zijn met tien artiesten. Elk optreden zijn er, naast mezelf, twee gastartiesten die meekomen. Die worden vooraf aangekondigd op onze Facebookpagina", gaat Thomas verder.

"Dit is waar we al jaren op zitten wachten”, vertellen de organisatoren enthousiast. "Niet zomaar staan er al meer dan 15 optredens op het programma. Ook na het festivalseizoen gaat het verhaal verder. De Vlaanderen Boven Band kan het hele jaar door geboekt worden voor indoor events, bedrijfsfeesten, feesttenten, ... . Iedereen heeft er zin in: de muzikanten, Gene en de gastartiesten, en ik ben er zeker van dat de Vlaanderen Boven Band de verwachtingen zal inlossen”, zegt Philippe Draps van Philippe Draps Entertainment.

Het eerste volgende optreden van de Vlaanderen Boven Band vindt 1 juli plaats Sint-Katelijne-Waver. Meer info vind je op de Facebookpagina.