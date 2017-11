Tine Embrechts na de baby van 5,230 kg: "Ik vind niet dat Maurice er dik uitziet" CD & KDL

10u51

Bron: Story 0 Tine Embrechts toen ze nog zwanger was van Maurice Celebrities Tine Embrechts en Guga Baúl werden op 17 november de trotse ouders van hun tweede zoontje samen, Maurice. Hij woog bij zijn geboorte 5,230 kg, wat best veel is. Maar Tine zag het aankomen.

"Ik wist al een tijdje dat het een stevig kind zou worden. Blijkbaar zit dat in de genen van Laurent (de echte naam van Guga Baúl, red.) en zijn familie. Ook onze Gaston woog net geen vijf kilo toen hij geboren werd. Ik vind trouwens niet dat Maurice er dik uitziet, alles is in verhouding", zegt Tine.

De bevalling ging ook best vlot. "Het was kort en heel pijnlijk, maar het is mij wel op de natuurlijke manier gelukt en daar ben ik heel trots op. Ik had wel schrik voor de bevalling, want iedereen zei me dat ik zeker niet over tijd mocht gaan met zo’n grote baby. Nu moet ik het nog wat rustig aan doen, al is dat niet mijn sterkste kant. Maar ik heb geleerd om naar mijn lichaam te luisteren en voldoende in de zetel te recupereren. Die paar dagen in het ziekenhuis kon ik gewoon rustig in mijn bed liggen, maar thuis heb ik mijn handen meer dan vol met vier kinderen."

rv Na de geboorte van Maurice deelde Tine deze foto op Instagram.