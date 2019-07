Tina Turner vertelt openhartig over de zelfmoord van zoon en over haar relatie: “Wat mij betreft, is dit mijn eerste huwelijk” SD

01 juli 2019

16u41

Bron: Page Six 0 Celebrities In een tv-interview met journaliste Gayle King heeft de legendarische zangeres Tina Turner (79) openhartig gepraat over enkele bepalende momenten uit haar leven.

Zo kwam het gesprek op Craig, Turner’s zoon, die een jaar geleden op 59-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. “Ik denk dat Craig eenzaam was”, vertelt de zangeres. “Ik denk dat dat hem meer geraakt heeft dan wat dan ook. Overal in het huis staan nu foto’s van hem, lachend. Ik voel dat hij zich nu op een goede plek bevindt. Dat denk ik echt.”

Verder vertelde de Queen of Rock ‘n’ Roll over haar gezondheidsproblemen. De afgelopen jaren kreeg ze een beroerte, darmkanker en nierfalen. Haar 63-jarige echtgenoot Erwin bood aan om een van zijn nieren te doneren, maar Turner weigerde eerst. Ze vertelde hem: “Ja, maar schat, je bent nog jong, en ik ben al oud. Ik vind het niet erg.” Maar toen bedacht ze zich. “In het boeddhisme leer je dat je leeft en je sterft. Dat accepteer je. Toen Erwin me dat gezegd had, zei ik: ‘Oké, schat, als je een nier wil opgeven, dan is dat goed voor mij.” En dus doneerde haar echtgenoot een van zijn nieren.

Ike

Zes jaar geleden trouwde het koppel. Voor Turner was het een nieuw begin: “Wat mij betreft, was het mijn eerste huwelijk. Toen Ike (Turner, haar eerste echtgenoot, red.) me vroeg om te trouwen, wist ik dat hij dat om een bepaalde reden deed. Maar ik moest ja zeggen ... of het zou tot een gevecht leiden. En wanneer we dus wegreden om te trouwen, was dat niet bepaald mijn idee van een huwelijk", klinkt het.

De zangeres heeft het nog steeds moeilijk om over Ike te praten, die in 2007 stierf. “Ik word emotioneel, want in het begin behandelde Ike me erg goed", zegt ze. “Maar hij werd gewelddadig en gemeen omdat hij van mij afhing. Hij vond het niet leuk dat hij op mij moest vertrouwen. En ik wilde geen gevechten uitlokken, want dat leidde altijd tot een blauw oog, een gebroken neus, een kapotte lip of rib.”